FALLO DEL TRIBUNAL DE PENALIDADES SERÍA ADVERSO PARA EL PIRATA

Malas noticias llegarían hoy a Coquimbo Unido desde la ANFP, cuando se oficialice el acuerdo al que llegó la primera sala del Tribunal de Penalidades, por el caso «Sub 20».

Esto porque, los piratas serían castigados con un marcador adverso de 3-0 en la llave que debe definir este viernes antes San Luis, por octavos de final, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Si bien el fallo anoche no se había oficializado ni redactado, ya se había llegado acuerdo por parte de los integrantes de la primera sala del Tribunal de Penalidades, según indicó el secretario del mismo, Alejandro Musa quien señaló que «la denuncia de San Luis sobre Coquimbo Unido, ya está en acuerdo, solo falta redactar fallo».

Extraoficialmente, en los pasillos de la ANFP se manejaba que este fallo apuntaría a aplicar el castigo que postulan las bases de Copa Chile, las cuales indican que si se infringe en no colocar un jugador Sub 20 por al menos 45 minutos en cada uno de los partidos, el club perderá los puntos y quedará con una desventaja de 3-0 para definir la llave.

Al cierre de esta edición, nadie de la directiva de Coquimbo Unido había confirmado nada, sin embargo, los del Tribunal de Penalidades lo tendrían claro.

Ahora no queda otra que revertir esto en cancha, donde los aurinegros deberán luchar por ganar al menos por 3-0 para forzar a los lanzamientos penales o por cuatro goles de diferencia para pasar directamente a la siguiente fase, donde el vencedor de esta llave se enfrentará a Audax Italiano o Universidad de Chile.

El Pirata tiene derecho a apelar a la segunda sala del Tribunal.