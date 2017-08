Diputados de la región invitan a alcalde Jacob a discutir en el Congreso propuesta para pago de deuda previsional a profesores

Este miércoles se concretó en la sesión extraordinaria del Concejo Comunal la reunión entre el alcalde Roberto Jacob y concejales, con los diputados Daniel Núñez, Sergio Gahona, Raúl Saldívar y Miguel Ángel Alvarado, instancia sugerida al pleno del cuerpo colegiado hace unas semanas por la concejala Lucía Pinto para discutir distintos temas de la comuna.

Dentro de los aspectos que se pusieron en la mesa, el jefe comunal reiteró la necesidad de analizar la creación de una ley corta que permita dar solución a la deuda con los profesores, propuesta que llevaría al propio Congreso, tras invitación de los diputados Miguel Ángel Alvarado y Sergio Gahona.

«Se está discutiendo en el Parlamento las modificaciones a la Reforma Educacional y podríamos integrar en un articulado una manera de terminar con este problema que coloca en jaque a muchos municipios. Es importante ver la situación puntual de cada municipio, y personalmente le extendí la invitación al alcalde Jacob para entrevistarnos con la Ministra de Educación, con la Comisión de Educación del Parlamento y con el Contralor Nacional para dar agilidad a éste y estos temas», expresó Alvarado.

EXPLICACIONES

Por su parte el edil sostuvo que «si bien hay deudas, los mecanismos que impiden recuperar las platas retenidas son por efecto de una ley, por eso pretendo que por una vez se pague directamente la previsión para solucionarlo. Esto tiene que ser abordado por todos los alcaldes para pedir al Ejecutivo esta solución, porque la educación no se financia. No tengo inconveniente en viajar al Congreso junto con los profesionales que se requiera para discutir este tema y otros más y presentar nuestras inquietudes y conocer las posibles soluciones que puedan tener», dijo el alcalde Roberto Jacob. «Hay varias cosas que debemos abordar con todas las instancias y es importante seguir reuniéndonos quizá cada dos meses con los parlamentarios para conocer los avances de ellos hacia nuestra comuna, y que conozcan nuestras inquietudes para distintos temas.

Ellos son parte de la ciudad y es lógico que estén enterados de primera fuente cuáles son nuestros problemas», agregó.

GAHONA

Por ello, el diputado Sergio Gahona valoró acercar a ambas instancias y poder interactuar. «Me pareció muy buena iniciativa lo de plantear una forma de trabajo conjunta permanente entre el municipio y los parlamentarios, y es muy positiva porque actualmente los temas se abordan de manera aislada. El tema de la deuda de los profesores lo conversaremos con la Comisión de Educación del Congreso. No es una dificultad sólo del municipio de La Serena, pero debemos despejar algunas cosas antes, como si los recursos que entrega el Estado no alcanzan o hay problemas en el manejo de los recursos, porque no podemos hacer una ley corta para resolver problemas de municipios por una mala gestión que genera la deuda, sino para resolver problemas de los municipios en general porque los recursos no alcanzan. De todos modos, necesitamos tener municipios que presionen mucho más a sus parlamentarios para que atiendan las necesidades de los municipios y esta iniciativa del alcalde Jacob va en esa línea y la celebro», puntualizó.

Misma opinión tuvo también la concejala Jocelyn Lizana, quien destacó la oportunidad de poder reunirse con los diputados. «Valoro mucho que nos podamos juntar y ojalá podemos hacerlo con todos los parlamentarios. Nos gustaría que estuviera el Intendente también porque hay muchas iniciativas que podrían salir del Poder Ejecutivo para mejorar la gestión del municipio, como el tema de rentas. Ojalá podamos ver los avances de esto que abordamos acá próximamente», indicó.