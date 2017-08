Durante el IMPAC 4 Obras de videoarte contemporáneo buscan repensar relación con el mar

Un espacio para proyectar videoarte contemporáneo e internacional busca introducir diálogos entre la investigación científica y la creación artística dentro del contexto de la conservación marina.

En un cubo instalado en la playa junto al lugar donde se celebra IMPAC4, diseñado por los arquitectos Josefina Fueyo y Jean Araya, se proyectará en forma continua siete videos.

La selección fue realizada por la curadora Beatriz Bustos O. –directora de Cultura, Arte y Educación de FMA–, e incluye obras que tratan temas como las prácticas de pesca, el impacto de las migraciones en áreas costeras, la vida animal marina y su relación con la cultura.

La muestra se llevará a cabo en Cubo Arte, espacio ubicado en la playa de Peñuelas, y se proyecta un programa de videoarte contemporáneo con obras de artistas de primer nivel: el brasileño Jonathas de Andrade, la finlandesa Eija-Liisa Ahtila, el colombiano Fernando Arias, el holandés Theo Jansen y el chileno Gianfranco Foschino, entre otros.

El primero de la serie es O Peixe (El pez, 2016, 37 minutos), del artista Jonathas de Andrade (1982), uno de los más aplaudidos de la escena brasileña actual, cuyos trabajos se incluyen actualmente en muestras del MoMa y en la colección del Guggenheim de Nueva York.

Otra obra destacada y crítica es Enjoy Your Meal (Disfruta tu comida, 2008, 16 minutos), del colombiano Fernando Arias. Premio Nacional de Artes de Colombia en 1994, ha expuesto su trabajo en las más importantes bienales latinoamericanas y en museos de Sao Paulo, Barcelona, Amsterdam, Londres, entre otras ciudades.

El chileno Gianfranco Foschino presenta su video Isla de Lobos (2014, 6 mins). Filmado desde un navío petrolero, este registro del paisaje insular del sur de Chile marca novedades formales en su trabajo: el uso del travelling y no solo de la imagen fija para crear una imagen estética contemplativa, y la incorporación del ruido de los motores del barco, contrapunto con la quietud y soledad del paisaje. La cámara se deja llevar por el movimiento y la cadencia de las olas, mientras el sonido perturba y genera una crítica al enfrentamiento entre ser humano y naturaleza.

Del francés Etienne de France, quien dedica su trabajo a las relaciones entre los conceptos de naturaleza y paisaje, se proyecta Tales of a Sea Cow (Relatos de una vaca marina, 2012, 58 min).

El filme fue realizado en Groenlandia y forma parte de una obra mayor que incluye instalaciones, esculturas, fotografía y textos. Realidad y ficción, historia e imaginario, marcan un relato sorprendente.

Dos relatos breves y trágicos se suman al programa. La irlandesa Alex Monteith (1977), quien además es activista y surfista en Nueva Zelanda, muestra Shadow V; 13 Shots into the Night (Sombra V; 13 capturas hacia la noche, 2017, 3 minutos).

La finlandesa Eija-Liisa Ahtila (1959), una de las cineastas más premiadas en el ámbito del videoarte, ofrece Fishermen / Études n.1 (Pescadores / Estudio n. 1) sobre un grupo de pescadores del Africa Occidental que intenta embarcarse en un bote en medio de fuertes vientos olas, y que no lo logra tras varios intentos Su frustración evoca la desesperación de quienes buscan traspasar fronteras en las migraciones. Ahtila ha problematizado las relaciones del cuerpo, la construcción del yo, la percepción y la vida mental. Su trabajo se ha expuesto en el Moma de Nueva York, Tate Modern de Londres, Jeu de Pomme de París y Neu Nationalgalerie de Berlín.