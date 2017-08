Autoridades de Coquimbo proponen Mesa Regional para resolver tema del Relleno Sanitario

Con la certeza que la disposición final de la basura es un tema regional – y no sólo de Coquimbo-, el alcalde Marcelo Pereira planteó este miércoles 30 de agosto en Concejo, que solicitará una Mesa de Trabajo al Intendente Regional, junto a seremis y representantes del Consejo Regional, y que además, conversará con los alcaldes que utilizan el relleno El Panul para resolver en conjunto esta problemática.

Hizo estos planteamientos luego de la detallada presentación que sobre el tema hiciera en la sesión de ayer el concejal Guido Hernández quien llevó a la sesión a la agrupación «No más relleno sanitario».

La vocera del Movimiento Ciudadano «No más relleno sanitario», Rocío Carvajal, destacó la disposición del alcalde Pereira y del Concejo para trabajar unidos en esta materia.

«Nos parecía necesario e imperativo que el Municipio, representado por su alcalde, tomara una postura que fuera firme y consistente con respecto al tema del manejo de los residuos sólidos domiciliarios. Esperamos, con todas las expectativas, que el Alcalde pueda lograr lo que nosotros hemos ido avanzando en temas de una negociación que sea a nivel regional, entendiendo que, si bien nosotros hacemos uso de este relleno sanitario, también una gran parte de la región lo ocupa, por lo que creemos que no es justo que como Coquimbo nos carguen la mano desde el punto de vista medioambiental».

CONCEJAL HERNÁNDEZ PUSO EL TEMA

El concejal Hernández dijo que es importante revisar el tema que afecta a los habitantes de la comuna.

«Traje el punto en tabla porque lo considero necesario tomando en cuenta que somos la comuna que recibe el 64% de la basura de la región y que como Municipio tenemos una responsabilidad con los vecinos de Coquimbo, porque aquí está en riesgo la salud de sus habitantes».

El compromiso del alcalde Marcelo Pereira es que dentro de dos semanas esta mesa debiera estar trabajando para buscar una solución a esta materia. La mirada de la gestión municipal apunta a tener una empresa que reciba la basura y la convierta en energía, que va en la misma línea del programa «Coquimbo limpio, responsabilidad de todos» y del estadio Francisco Sánchez Rumoroso autosustentable.

LLAMADO A LOS USUARIOS, GRAVE DENUNCIA

CON SUMARIO SANITARIO

Pereira explicó que buscará que todos quienes tienen alguna participación en esta materia tomen conciencia y se sientan parte de la solución. «A mis manos llegó un sumario que realizó la Seremía de Salud en que hay 24 puntos que no se cumplen por parte del relleno sanitario, lo que me parece que es grave, porque en la lectura hay aspectos relevantes que hay que solucionar como medidas de mitigación a la brevedad. Como Alcalde, no estoy dispuesto a seguir recibiendo el 64% de la basura de la región, tengo un especial aprecio por todos los alcaldes de la región, nos llevamos muy bien, pero siento que cada uno tiene que hacerse cargo de su basura. No tengo la potestad para realizar el cierre del relleno sanitario, porque corresponde a la Seremía y las entidades de Gobierno. No me cabe duda que con la buena disposición que tiene el intendente Claudio Ibáñez y los consejeros regionales, mi compromiso fue instaurar una mesa regional para de una vez por todas buscar la solución a la disposición final de la basura».