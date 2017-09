Concejal Guido Hernández pide clausura del relleno sanitario de Coquimbo

Hernández acompañado del Movimiento Ciudadano No Más Relleno Sanitario, solicitó formalmente al alcalde la clausura del relleno sanitario El Panul, argumentando que según informe del seremi de Salud, el relleno sanitario El Panul se encuentra incumpliendo en más de 15 puntos la resolución de calificación ambiental que otorga su funcionamiento.

«Acusaciones tan graves como por ejemplo que no existe cierre perimetral, que no hay un control de cuáles son las características de los residuos que ingresan, que no existe un control de los líquidos percolados, que no existe un control de gases, que efectivamente no hay una correcta compactación con el material apropiado entre otras son las desviaciones que aparecen en el informe de fiscalización de la Seremía de Salud y que sirven como argumentación para el concejal en la presentación de esta solicitud. En esta oportunidad también presentó Rocío Carvajal, líder del Movimiento Ciudadano, quien le solicitó al alcalde que hiciera cumplir su rol de primera autoridad y siguiendo con la línea de su programa Coquimbo Limpio decretara la clausura del relleno sanitario, hasta que la empresa entregue garantía de estar cumpliendo con la resolución de calificación ambiental».

Junto con esto Hernández concluyó que el Gobierno Regional y los alcaldes de las otras comunas de la Región de Coquimbo deben tomar esto muy en serio porque ellos son tan responsables del problema como Coquimbo.