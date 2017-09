Auto solar Intikallpa se prepara para competir por segunda vez en mundial de Australia

Es la carrera de autos solares más importante del mundo. Participan vehículos fabricados por prestigiosas universidades e instituciones de países desarrollados que buscan potenciar las energías renovables no convencionales.

Ayer, fue presentado en el frontis de la Intendencia Regional de Coquimbo el representante chileno y sudamericano de esta competencia; el Intikallpa 4 de la Universidad de La Serena.

En el World Solar Challenge los competidores recorren 3.021 km del desierto australiano entre las ciudades de Darwin y Adelaida. La prueba se desarrolla entre los días 8 y 15 de octubre próximo. El equipo chileno Antakari está integrado por estudiantes y profesionales de Minera Los Pelambres, uno de los auspiciadores.

Cabe recordar que en 2015 el Intikallpa obtuvo el segundo lugar en la categoría «Adventure» de esta prestigiosa competencia. Este año, más de 40 instituciones y sus vehículos tendrán que recorrer más de 3 mil kilómetros desde Darwin hasta Adelaida en Australia, en las categorías «Challenger», «Cruiser» y «Adventure».

Intikallpa IV se construyó con los mismos materiales que se utilizan en la elaboración de aviones de combate, chasis de autos de Fórmula 1, mástiles de veleros, entre otros, y a diferencia de su versión anterior, la cuarta versión posee un nuevo diseño más aerodinámico en su parte frontal, lo que le permitirá disminuir en un 15% el consumo de energía.

«Detrás de la confección del Intikallpa IV hay trabajo en equipo, desarrollo de tecnología, participación de estudiantes, egresados y académicos, con el apoyo de empresas privadas y organismos públicos, lo que es una muestra concreta de cómo en la Universidad se puede generar un trabajo multidisciplinario y proyectar a nivel mundial no tan solo a la institución, sino que también a nuestra región y el país», señaló el rector de la ULS, Dr. Nibaldo Avilés

En tanto, el intendente Claudio Ibáñez, también destacó la importancia que la región pueda ser parte de estas competencias internacionales. «Quiero felicitar la innovación, el desarrollo tecnológico y al equipo de estudiantes y destacar la voluntad que se ha desarrollado en nuestra región para promover el uso de las energías renovables no convencionales, no sólo a través de los parques eólicos o solares, sino que además estamos generando prototipos que permitirán desarrollar tecnología que es lo más importante para ser líderes en esta materia en Latinoamérica», afirmó.

La próxima semana el auto solar será enviado hasta Australia vía aérea, mientras que el equipo Antakari, viajará una semana antes del inicio de la competencia.

Para Bastián González, estudiante de Ingeniería Civil Mecánica y parte del equipo Antakari, este es un desafío muy importante. «Es un sueño cumplido, las expectativas que tenemos son ambiciosas, queremos ganar».