FECHA CLAVE PARA LOS R2 Y R3 EN EL RALLY MOBIL

Intensas serán las tres etapas de la quinta fecha del Campeonato Rally Mobil Gran Premio de Vicuña que se inició ayer y se extiende hasta mañana en las categorías R3 y R2, donde en la primera Jorge Martínez, Cristóbal Vidaurre y Benjamín Israel luchan rueda a rueda por el liderazgo; y en la segunda, Francisco López, Emilio Fernández y Felipe Rossi también tiene su propia disputa.

En la R3 los tres primeros están separados por sólo cuatro unidades, en tanto que en la R2, la diferencia es mayor, pero no por ello menos importante, porque un error le puede costar caro al puntero, “Chaleco” López (Peugeot 208), quien ha ganado las tres últimas fechas y ahora se apresta a obtener la cuarta victoria de la temporada. De hecho, el año pasado, el de Teno sufrió un volcamiento que lo obligó a abandonar en la etapa sabatina.

“Parece que fuera fácil estar en el primer lugar por la diferencia de puntos, pero no es así. He podido ganar las tres últimas fechas de forma consecutiva sobre la base de mucho trabajo y concentración con mi navegante Nicolás Levalle, por lo tanto seguiremos en esa senda, de no cometer errores como el año pasado cuando volqué”, indicó el piloto de Copec-Motorola.

El rival más inmediato de “Chaleco” es Emilio Fernández (Ford Fiesta) de muy buena actuación en 2016. Sin embargo, durante la presente temporada no ha tenido la misma fortuna principalmente por problemas mecánicos.