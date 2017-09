Entel anuncia que habrá compensaciones a sus clientes en Salamanca

“El gerente me indicó que deben poner más líneas y es responsabilidad de ellos. Ellos asumen además que esto tiene un costo para los clientes de Entel y que los compensarán, no me especificó la manera ni la cuantía de la compensación, pero es un gesto importante, yo le insistí en que envié un oficio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que es el órgano que fiscaliza este tipo de situaciones y que estaba a la espera de su respuesta”, señaló el diputado Núñez.

El legislador agregó que “me planteó también el reconocimiento que han cometido como empresa y los problemas en el servicio que ha tenido Salamanca. Me dijo que esto era verídico y la gente tiene razón y que ellos como empresa su cuota de responsabilidad en este hecho, por lo que están tomando todas las medidas para reparar esto y durante la próxima semana tener el servicio normalizado”.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones solicitó el pasado 25 de julio a Entel PCS Comunicaciones S.A. la revisión técnica de los sistemas e infraestructura con las que entrega el servicio público de telefonía móvil a la comuna de Salamanca.

En tanto, el concejal por Salamanca, Luis Alegre indicó que “el 05 de junio pasado el Concejo Municipal envió un oficio a la Subtel pidiendo respuesta por el mal servicio de Entel. Entel reconoció este problema y se encuentra trabajando para solucionarlo, el diputado Daniel Núñez ha acompañado esta gestión y envió un oficio fiscalizador para entender este problema técnico”.

Alegre añadió que “se solicita también la compensación económica a todos los usuarios tanto de plan como prepago de Entel PCS y en eso estamos trabajando. Espero que, según lo que me dijo también a mí, el gerente Simonson, se lo dijo al diputado, que la próxima semana el servicio debería estar restituido y está evaluando las compensaciones, esperamos que cumpla son su palabra”.