Confederación Nacional junto a Asiducam de Coquimbo no acatan llamado a paro nacional

Este sábado, en cita con Juan Araya Jofré, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, CNDC, los socios y dirigentes de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Coquimbo, Asiducam, que pertenece a esa entidad gremial, determinaron no acatar el llamado a un posible paro convocado por empresarios del sector en protesta por los ataques incendiarios que han sufrido en la Región de La Araucanía en las últimas semanas.

Araya, que sostuvo un diálogo directo con los miembros de Asiducam en su sede de Avenida Baquedano del puerto, expresó que la cita permitió aunar criterios para rechazar la propuesta de movilización nacional, “sobre esta amenaza de paro que está haciendo la Confederación Nacional de Transporte de Carga, CNTC, que es un ente paralelo al nuestro por la quema de camiones en el sur, pero nosotros seguimos planteando que debe darse una solución de fondo, ya que amenazar con un paro en víspera de Fiestas Patrias que sería indefinido para mí es una irresponsabilidad”.

En ese tenor, el dirigente agregó que el problema que solo afecta a los intereses de empresarios del transporte, ya que su sector no está en conflicto con las comunidades mapuches, “los camioneros no tenemos por qué ser una suerte de matones del barrio ya que como dije aquí hay que buscar soluciones integrales, porque si se hace un paro es para ganar lo que uno está pidiendo pero ¿qué ocurre si se pierde?, pero ahora que los grandes están en problemas quieren que los chicos les ayudemos y si esto pasa al revés ellos ¿alzarían su voz por nosotros?”.

Como solución al conflicto el presidente de CNDS propone que el gobierno en primera instancia convoque a una mesa amplia de diálogo con el pueblo mapuche para tratar de concederles sus reivindicaciones de tierra principalmente, “el tema mapuche es algo más profundo que la quema de camiones o de iglesias aquí hay un tema que tiene que solucionarlo el gobierno con política de ayuda a las poblaciones mapuches de forma directa, para buscar cómo permitirles optar a los terrenos para que desarrollen actividad productiva y dándoles más oportunidades de desarrollo social y de trabajo, por ahí parte todo”.

Consultado por si comparte la idea de la CNTC, de aumentar la dotación policial en la zona del conflicto, Araya manifestó que postura de su gremio es apelar al fortalecimiento de la persecución penal de los autores de los atentados , “nosotros como CNDC, estamos desde el 2003 promoviendo una solución pacífica, pero el tema no es poner más carabineros, sino que dar más recursos a la fiscalía para que investigue de mejor forma los casos, para que ubique a los autores de los atentados para que sean enjuiciados y sancionados, lo que traería una mejor convivencia en esa zona”.

Por su parte Jorge Aquea, presidente de Asiducam, junto con informar en la cita sobre las gestiones y propuestas que lleva a cabo junto a su directiva en pos de generar contratos de trabajo para sus socios con empresas regionales como TPC, concesionario del puerto de Coquimbo y la empresa Ultramar, a la que agradeció las oportunidades que les brinda para poder laborar, expresó.

“Aunque pudiera pensarse que nuestro presidente nacional vino por el tema del paro al que no iremos, él también vino a darnos información gremial relevante como la renovación de camiones y es así que solo apoyamos a CNCD, para no seguirle el juego a los grandes porque nuestra asociación está compuesta solo de pequeñas y medianas empresas y emprendedores independientes, y si alguien llama a paro, es fácil comenzarlo, pero muy difícil terminarlo en buenos términos para nosotros, los pequeños, por eso, repito, no iremos a paro respetando a toda la comunidad nacional y si alguna vez hacemos un paro será convocado solo por nosotros”.