Tras polémicos dichos de nuevo ministro de Economía: Gobierno da por cerrado caso Dominga

El Gobierno dio por cerrada la polémica en torno al proyecto minero-portuario Dominga. La vocera Paula Narváez aseguró que su par de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, habló sobre un escenario hipotético, y no real, sobre la reapertura del proyecto.

Lo anterior, luego de que el pasado fin de semana, el recién asumido secretario de Estado insistiera a la prensa en que Dominga es económicamente viable y que no había que darlo por muerto, afirmando que el proyecto podría volver si cumple con las exigencias que se le han pedido en materia medioambiental.

Este lunes, en el primer Comité Político de los nuevos ministros, fueron los propios presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría quienes pidieron claridad al Gobierno respecto al tema.

Fue la vocera, Paula Narváez, quien descartó en su conferencia habitual alguna diferencia entre ministros y precisó que los dichos de Rodríguez Grossi se refieren a un supuesto que no depende del Gobierno.

En la misma línea, el ministro de Agricultura, Carlos Furche también bajó el perfil a estas diferencias y no encontró prudente continuar con la conversación.

Por su parte, Rodríguez continuó dando señales y reafirmó que el Gobierno apoya todas las inversiones en Chile, especialmente en minería, señalando que “no hay mejor manera de dejar de ser pobre que trabajando”. El nuevo ministro volvió a recordar que estos proyectos pueden reingresar y “seguir su camino” si cumplen con las debidas exigencias medioambientales.