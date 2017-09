Desafortunado chiste de Lisandra Silva genera polémica con Ignacio Lastra

El programa “Intrusos” de La Red reveló las imágenes de un evento que lideró la ganadora de “Doble Tentación”, la modelo cubana Lisandra Silva el pasado sábado, donde realizó un chiste sobre el escenario que no cayó en gracia para los seguidores de Ignacio Lastra, ex pareja de la joven y quien se encuentra internado en la clínica Indisa tras protagonizar un brutal accidente que lo dejó con el 90% de su cuerpo con quemaduras.

Según se escucha en el video que dio a conocer el espacio de farándula, Lisandra dice, “A mí me dijeron que el que me caga se quema”, para luego apuntar al público. Palabras que fueron duramente criticadas por el “poco tino” que demostró ante la grave situación que está enfrentando Ignacio.

Cabe destacar que Michael Roldán, panelista de “Intrusos”, aseguró que tenía un video donde Lisandra aseguraba que jamás su intención fue hacer un chiste con el tema de Ignacio, que ella está muy afectada y que fue un chiste que le soplaron en el escenario. Pero como en el material audiovisual la cubana aparece llorando, su mánager, Anita Almonacid, prohibió que fuera difundido en TV.