Jaiba, loco y cabrito: Menú con que INACAP La Serena deleitó a congresistas del IMPAC 4

Durante estos días, se desarrolla en nuestra región el 4° Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4), que reúne a más de mil expertos ambientalistas de todo el mundo en torno a la conservación de ecosistemas oceánicos. En años anteriores, este evento se llevó a cabo en Francia, Estados Unidos y Australia.

En ese contexto y durante dos días, parte de los congresistas realizaron visitas técnicas a la localidad de Punta de Choros, donde también disfrutaron de una recepción organizada por la carrera Gastronomía Internacional de INACAP La Serena. “Trabajamos con productos netamente de la región, específicamente de esta zona. Quisimos transformar preparaciones caseras a un servicio más gourmet. Agradezco a los docentes y alumnos por su trabajo y compromiso, con el que han dejado en alto el nombre de INACAP”, señaló el Director del Área Hotelería, Turismo y Gastronomía de la institución, Rodrigo Ochoa.

Jugo de papaya, cabrito escabechado, churrascas, queso de cabra, empanadas de ostión, pulpo, locos, albóndigas de jaiba, además de repostería en base a nueces y pecanas fueron parte del menú con que docentes y estudiantes de la carrera Gastronomía Internacional deleitaron a los congresistas, con un menú marcado por un claro sello regional. “Soy abogado, dedicado a la diversidad marina y me parece muy buena la gestión que está haciendo Chile. Probé el loco y me encantó. Me gustó mucho también el pulpo y el vino chileno”, comentó Alfredo Gálvez, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

“Estoy muy agradecido de que nos pongan en contacto real con la cultura chilena. Los productos estaban muy sabrosos, sobre todo el loco. Me encantó el menú. Chile fue bendecido con una costa tan extensa y rica en productos marinos”, añadió Cristian Barrientos, guatemalteco miembro de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS).

Los estudiantes inacapinos tuvieron un importante rol en esta actividad: Cocinaron, montaron y sirvieron el cóctel. “Estoy agradecido de esta oportunidad. Poder cocinar y atender a los congresistas es una experiencia muy linda para todos los alumnos. No todos conocen los productos chilenos y me pone orgulloso desarrollar este trabajo con este nivel de profesionalismo”, reconoció Maximiliano Gahona, quien cursa primer año de la carrera Gastronomía Internacional.