Lisandra Silva aclaró polémico comentario: “Esa frase infeliz fue un malentendido”

Ayer te contábamos la polémica que generó en redes sociales un desafortunado comentario emitido por Lisandra Silva en medio de un show que realizó el fin de semana en una discoteque de Temuco.

En medio de la dinámica con el público, alguien le ‘sopló’ a la modelo cubana una broma que ella replicó, generando gran incomodidad en los presentes.

“A mí me dijeron acá que el que me caga se quema”, dijo, a pocos días del lamentable accidente que sufrieron Ignacio Lastra y Julia Fernández y trayendo a colación el fugaz romance que tuvo con el modelo al interior del reality de Mega.

“Mi familia sufrió un accidente similar, donde 6 familiares cercanos se carbonizaron en un incendio y 5 murieron irremediablemente con el 90 % de sus cuerpos quemados. El tema de Ignacio me toca profundamente. Me parece triste que la situación de su condición se preste para tergiversar una frase infeliz que me mandaron a decir y que nunca entendí (pensé era un chiste interno)”, aseguró.