Comunidad universitaria UCN a favor de ambiente libre del humo del tabaco

En el marco de la normativa legal vigente respecto a áreas libres del humo del tabaco y su política de promoción de salud y calidad de vida, conocida como Vive UCN, la Universidad Católica del Norte aplicó en Coquimbo una encuesta destinada a contar con un diagnóstico respecto a la cantidad de funcionarios y alumnos que fuman, el lugar y frecuencia en que lo hacen, si los funcionarios están informados sobre el artículo 27 del reglamento de orden, higiene y seguridad, conocer sus preferencias sobre qué sectores prefieren como área para fumadores y, finalmente, si prefieren o no una UCN libre de tabaco.

Para tales efectos se envió por correo electrónico un cuestionario que fue respondido por 391 personas, correspondientes a 122 son funcionarios y 269 alumnos.

Entre los principales resultados del sondeo destaca que el 20,7% de los encuestados son fumadores, mientras que el 79,3% de la población encuestada declara no fumar. Estos datos estarían dando cuenta que la mayor parte de la población universitaria de la UCN, considerando tanto a estudiantes, académicos y personal de apoyo a la academia, no tiene el hábito del tabaquismo.

La encuesta también incluyó la consulta en torno a la próxima habilitación de zonas para fumadores al interior del Campus Guayacán, como una etapa previa a la declaración de campus libre de humo. Al respecto, los encuestados votaron preferentemente por el sector contiguo al mirador del muelle (23.5%), mientras que en segundo lugar se ubicó la opción de instalarla cerca de la Escuela de Ingeniería (21.4%) y la tercera opción fue para la zona de la explanada verde con un 20.5%.

Frente a la pregunta de si la UCN debe ser una Universidad libre del tabaco, el 67.8% de los consultados respondió afirmativamente, en tanto un 32.2% cree que la UCN no debe adherirse a esta iniciativa.