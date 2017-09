EL CORE debe promunicarse por defender el borde costero en la comuna de Coquimbo

Roberto Figueroa Henriquez, 59, casado trres hijos, natural de Vallenar, coquimbano por casi cuarenta años radicado en la Parte Alta, «de tomo y lomo» dice él.

Es Técnico Electricista Industrial y egresado de Técnico de Nivel Superior en Administración Pública. Hoy postula a un cargo el Consejo Regional.

Militante del PPD desde los inicios en 1987. Ha trabajado con niños y jóvenes con riesgo social, además de haber participado siempre en instituciones sociales de barrio. Trabajó en INFOCAP de Coquimbo donde impartía clases a jóvenes carenciados, «siempre sin sueldo, solo por vocación de servicio». Ahora trabaja en el Departamento de Administración de la municipalidad de Coquimbo como coordinador en el Recinto Pampilla.

Ya en la militancia más activa, ha llegado a ser Secretario Regional del PPD y por su trayectoria y la propuesta del consejo regional, integra la candidatura al CORE. Le acompaña en la lista Frankilin Zepeda Godoy, dirigente de los pescadores artesanales.

«Nos falta mas conciencia politica ennuestra gente para saber distinguir entre uno y otro candfiato. Desde lkuego nboi es lo mismo uno de drecha que uno progresista. Estamos viendo rostros que no entiendo cómo es posible que se presenten de nuevo a una elección si ya lo hicieron sin que tengan cartas que mostrar. Yo conozoco la realidad de nuestra gente. No temo enfentarme con quien quieran, hablo con la verdad, soy hombre de palabra. Yo me la juego por la gente dándole herramientas para que avancen en la vida . Ya basta de caer en lo mismo. Tenemos que renovar la política con rostros pero también con gente que realmente trabaje.

BORDE COSTERO

Uno de sus temnas es la defensa del borde cosrtero de Coquimbo.

«Ya basta de contaminar nuestro mar. Nosotros los ciudadanos tenos que defender lo nuestro. Incluso han habido autoridades que permitieron la isntalación del emisario en la Pampilla y ahí tenemos una mancha horrible de mugre que contamina y nadie dice nada.. Yo estoy dispuesto a jugármela por rescatar todos nuestros patrimonios. Tenemos que exigir respeto y lo haremos con nuestra gente, exigiendo más responsabilidad a las empresas que usufructan de nuestro borde costrero».

Tambien relaciona este panorama de las costas de Coquimbo en el sector de La Pampilla, con los malos olores «una pérdida tremenda para nuestra gente que ya no puede ir como antes a disfrutar de esa hermosa zona de rocas y vegertación porque los malos olores, y las moscas no lo permiten».

«Yo daré esta pelea, duela a quien duela. Lo haremos con los pescadores, con los vecinos, con los coquibanos…. Quiero trabajar por los jóvenes, especialmente por hombres y mujeres jefes de hogar. Hay que darles capacitación para que tengan un oficio cuando salgan a buscar empleo… Esto no es filantropía, debiera ser un programa de gobierno, del Estado de Chile…

Las elecciones de CORE son el mismo 19 junto las Pesidenciales y parlamentarias.