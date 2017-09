Analizaron situaciones de maltrato sufridos por personal de Salud Primaria

El miércoles pasado se conmemoró el Día Nacional de la Atención Primaria, instancia en la que los dirigentes regionales y nacionales del sector plantearon su preocupación por las constantes agresiones que han sufrido funcionarios por parte de pacientes y sus familiares. El tema se repite en varias ciudades de Chile y se relacionaría con el déficit del sector salud en cuanto a médicos e infraestructura.

En la ceremonia, desarrollada en el Museo Arqueológico de La Serena, asistieron el seremi de Salud, Rosendo Yáñez, el director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera, el presidente del Consejo Regional, Eduardo Alcayaga, Rubén Quezada, presidente regional del Colegio Médico, Patricio Alfaro, gerente regional de FONASA, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Yerti Muñoz, matrona del Centro de Salud de Pichasca de la comuna de Río Hurtado y dirigenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (CONFUSAM) – Regional, afirmó que «el valor más preciado que tiene la Atención Primaria es su gente, sus trabajadores y creo que de cualquier organización… los trabajadores son la base para poder construir las metas, los compromisos, pero se tiene que hacer con respeto con consideración, compartiendo la información y las ideas. No es fácil para los dirigentes… hemos tenido que asumir las agresiones de los usuarios. El día 22 de agosto nos manifestamos a través de un paro que pretendía que nos escucharan. Así como a nosotros nos piden respeto por los usuarios hay cosas que no dependen de nosotros, pero finalmente somos nosotros la primera cara y quienes tenemos que dar esa respuesta», indicó

La dirigente reconoció que existen funcionarios que pueden «atender de una manera más dura o de diferente forma, pero estamos disponibles para trabajar en eso, pero así como los usuarios se sienten agredidos por nosotros, nosotros todos los días nos sentimos agredidos cuando no hay horas médicas, cuando nuestra jefatura no nos considera, cuando los usuarios nos agreden porque no los atendemos rápidamente…. nosotros como Atención Primaria atendemos más del 50 por ciento de las urgencias de nuestro país».

PROBLEMA

DE SALUD

En tanto, el presidente nacional de la CONFUSAM, doctor Esteban Maturana, también se refirió a esta situación que afecta a funcionarios de todo el país.

«Pese a la democracia, Chile está retrocediendo en salud, es triste decirlo…aquí hay autoridades y políticos, pero tenemos que decirlo, estamos con un gravísimo problema de salud. El problema más grande de los chilenos no es la delincuencia, es una construcción de Chilevisión y Las Ultimas Noticias. El problema más grave para los chilenos es su salud, y después su vivienda, su trabajo, su educación y su empleo. Y por qué es grave, porque tienen problemas de acceso a la salud. El problema de la violencia que nos obligó a hacer un paro el 22 porque casi nos matan a una dirigenta nuestra, casi la estrangulan, le sacan los ojos, ahí en Rancagua, eso da cuenta que tenemos un gravísimo problema de violencia… después le quemaron el auto a una funcionaria en San Pedro de la Paz, después en Pozo Almonte, acusaron a un funcionario de asesinar porque murió una guagua, apedrearon el auto de un medio, abofetearon… El problema se reduce a que Chile tiene un problema de salud y no estamos haciendo bien las cosas…. listas de espera, déficit importante en salud y eso es porque se han hecho mal las cosas en todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia», afirmó Maturana.