ATRACTIVO DUELO DE LA FECHA EN EL PUERTO

Coquimbo Unido ha logrado posicionarse en los lugares de avanzada de la tabla, a pesar que las expectativas al inicio del torneo no eran muy altas, ese panorama ha ido cambiando gracias al rendimiento que les ha logrado sacar a este grupo de jugadores, el cuerpo técnico que encabeza el argentino Patricio Graff.

A tres puntos de los líderes, hoy los piratas recibirán a otro equipo llamado a ser protagonista del Transición de la Primera B, como es Cobreloa, con la ilusión de poder seguir con la tónica de que «los puntos se dejan en casa».

«Se viene un partido complicado contra un rival difícil. El profe así lo planteó en la semana, creo que nos vendría muy bien sumar de a tres porque podríamos quedar primeros, pero no hay que desmerecer al rival y salir a jugar tal como lo veníamos haciendo», señaló en la previa del compromiso un jugador que ha venido siendo alternativa desde la banca, el atacante Daniel Malhue.

El ex delantero de Colo Colo, indicó que la estrategia para hacer daño a los loínos será «no cambiar la manera de jugar. Siempre jugamos por las bandas y será por ahi donde apuntaremos a hacerle daño. A quien le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera, el equipo anda bien y eso es lo que importa».

Malhue agregó que «lo importante es mantener los buenos resultados que tenemos en casa. Hemos ganado todos los partidos en el campeonato y en esta oportunidad es vital dejar el triunfo aqui».

En cuanto al rival, este presentaría el mismo once que derrotó al puntero de la competencia Deportes Copiapó en Calama la semana pasada, es decir, con Ezequiel Cacece, en el arco; José Salcedo, Matías González, Michael Contreras, Cristián Oviedo, en defensa; Miguel Sanhueza, Cristián Pavéz, Pablo Parra, Walter Gomez, en el mediocampo: José Jiménez y Lucas Simón, en ataque.

Recuperar a los lesionados ha sido la preocupación del técnico coquimbano, Patricio Graff con miras a este trascendental partido que jugará hoy ante los «Zorros del Desierto».

Durante la semana, han venido entrenando con normalidad Isaías Meneses y Washington Torres, sin embargo, este último genera dudas debido a que se encuentra afectado por una fatiga muscular que de ser confirmado en la titularidad podría no permitirle terminar el partido.

Por ello, Graff apostaría por entrar desde el primer minuto con un hombre que esté al cien por ciento, osea Isaías Meneses, pero esta vez jugando como defensor central y no como lateral derecho.

Otra modificación es la salida de Leonardo Monje, dando paso al volante zurdo Nicolás Carvajal , con el fin de equilibrar la marca en el mediocampo, soltando a Iván Ledezma en la creación.

El más probable equipo que presentaría Coquimbo Unido esta noche ante los loínos en el Sánchez Rumoroso sería con el meta Franco Cabrera; Sebastián Galani, Fabián Torres, Isaías Meneses (W. Torres), Diego Carrasco, en defensa; Jorge Orellana, Nicolás Carvajal, Iván Ledezma, en el mediocampo; Leandro Reymúndez, Camilo Melivilú y Kilian Delgado en delantera.

Al banco fueron citados Daniel Retamal, Marco Collao, Gerardo Cortés, Alvaro Torres, Washington Torres, Daniel Malhue y Leonardo Monje.