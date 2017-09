Absuelven a acusado por cultivo de marihuana por acreditarse fines terapéuticos

El Tribunal Oral en lo Penal de La Serena absolvió a Alex Lincoyán Rojas Rivera del cargo formulado en su contra por el Ministerio Público, que lo sindicaba como autor del delito de cultivo o plantación ilegal de cannabis sativa, ilícito que habría perpetrado en marzo de 2016, en Caleta San Pedro.

En fallo unánime, el tribunal integrado por las juezas María Inés Devoto, presidenta, Jimena Pérez y Nury Benavides, redactora– decretó la absolución de Rojas Rivera, tras establecer que la sustancia encontrada estaba destinada al uso terapéutico.

«(…) la prueba documental rendida por la defensa fue concluyente, a juicio del tribunal, para estimar que las cinco plantas de marihuana que el acusado mantenía en su casa, lo eran para fines terapéuticos (…), para poder obtener de la referida planta el aceite indispensable y utilizarlo en el tratamiento de su hija», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Al no acreditarse que las especies vegetales que el encausado cultivó y que no alcanzó a cosechar, como la marihuana que mantenía en proceso de secado, sin las autorizaciones pertinentes, estuvieran destinadas a ser comercializadas a terceras personas, o bien, que formaran parte de una red de comercialización o elaboración de la sustancia, (…) se descartan los delitos de tráfico de estupefacientes y de cultivo o plantación ilegal de marihuana, materia de la acusación, por lo que no cabe más que dictar sentencia absolutoria».