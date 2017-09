«Los militares siguen mintiendo, tienen pactos de silencio, deben estar en una cárcel junto a los delincuentes»

Ayer 11 de septiembre se cumplieron 44 años del golpe de Estado en Chile. Es por ello que diversas agrupaciones de la zona relacionadas con los Derechos Humanos realizaron un acto en el frontis de la intendencia de la Región de Coquimbo y una marcha hacia el memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos.

Encabezando la actividad como cada año estuvo Ana Merino, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

«Esta es una fecha que nos marcó como familia, como país, como sociedad, una fecha negra donde hubo un golpe de Estado donde mataron al Presidente de la República y donde empieza para todos quienes éramos partidarios del gobierno popular, las detenciones, los campos de concentración, hacer desaparecer a las personas, se cumplen 44 años, han pasado tantos años, pero el dolor está tan latente y la herida no va a cicatrizar hasta que haya verdad y justicia», indicó a LA REGIÓN.

La dirigente dijo además que es importante que esta fecha se recuerde y que lo que ocurrió durante la dictadura también sea conocido por las actuales generaciones.

«En los primeros años decíamos vivos se los llevaron y vivos los que queremos, hoy nos conformaríamos hasta con un pedacito de hueso que nos entregaran…uno lucha para que esto nunca más vuelva a ocurrir porque hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para luchar por la justicia. No queremos que esto le pase a otras generaciones. Es importante que en los colegios se hable y se entreguen los testimonios de lo que pasó porque eso va a permitir mantener viva la memoria, para que esto no ocurra. Los militares siguen mintiendo, tienen pactos de silencio, ellos deben estar en una cárcel junto a los delincuentes, pero están en un lugar cinco estrellas, con todos los privilegios y ahora que tienen que ser trasladados, se oponen. Los de Punta Peuco están viejos, pero porque la justicia tardó tantos años en enjuiciarlos, pero lo viejo no les quita lo criminal y torturador», afirmó.

Ana Merino destacó los avances que se han tenido en la materia a nivel regional. «Por muchos años nosotros tenemos la mesa regional de los Derechos Humanos que funciona en la intendencia y que valoramos enormemente porque es la única región que se ha preocupado de estos temas y ponerlos en la mesa. Hemos avanzado aquí en la región…casos que estamos que estaban archivados se han abierto con nuevos testigos para poder procesar a los responsables. Tenemos un excelente ministro, Jorge Hormazábal, que ha hecho su trabajo, porque hubo ministro que no lo hicieron. Por eso se ha avanzado», dijo.