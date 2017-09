Jueces Orales absuelven a los seis acusados de robo con homicidio de carabineros, encontrádolos culpables de robos y receptación

Ayer los Jueces del Tribunal Oral de La Serena, Juan Carlos Espinosa, Nicanor Salas e Iván Corona, luego de dos semanas de juicio, ayer absolvieron del cargo de robo con homicidio de los motoristas Carabineros el Sargento Hans Knopke y el Carabinero Luis Díaz, a los imputados de arrollarlos el 11 de noviembre del 2016 en Pan de Azúcar, con el auto Subaru robado en el que huían, Bastián Díaz Segura, Dixon Saavedra Cortés y a los menores, Y.A.R.F., B.A.A.A., E.G.B.P., y O.J.B.P.,

En la misma instancia los Magistrados encontraron culpables a los seis acusados de robo con fuerza en las cosas de sitio no destinado a la habitación, receptación del Subaru y robo en bien nacional de uso público, que corresponde a la sustracción de un auto en Ovalle, ciudad desde la que huyeron de la policía por la Ruta D-43, hasta que al llegar al cruce Apatitas de Pan de Azúcar, luego de esquivar por la berma a un bus atravesado en la carretera por otros policías, impactaron con la parte lateral del Subaru guiado por Díaz, a las víctimas causándoles el deceso.

La lectura de sentencia considerando que la fiscalía pide para Dixon Saavedra, dos condenas de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y otra pena 541 días de presidio, pera Bastián Díaz dos penas de cinco años y otros 541 días de reclusión, con aumento de pena en dos grados, y para los cuatro adolescentes dos condenas de 3 años y otra pena de 60 días con plan de internación en régimen cerrado en un centro de menores fue programada para el 21 de septiembre.

«Nunca planteamos la impunidad»

José Luis Riquelme, abogado defensor público de los menores los hermanos O.J.B.P., y E.G.B.P., y los coimputados B.A.A.A., y Y.A.R.F., que accedieron a la libertad tras conocer el veredicto a la espera de la lectura de sentencia, luego de recibir la felicitaciones y agradecimiento de los parientes de sus representados señaló que la decisión de los Jueces, tuvo como base la sólidas pruebas presentadas junto a los dos defensores de los acusado adultos.

«Como defensa estamos tranquilos con mucha conformidad con la resolución del Tribunal ya que creemos que el Tribunal hizo una trabajo serio, al ser un Tribunal de derecho, que debía fallar en un caso que no era fácil ya que involucra la muerte de dos funcionarios policiales que lamentamos mucho, pero aquí había que valorar la prueba que se había rendido contábamos con un registro audiovisual del impacto y con él y otros medios probatorios comprobamos que acá quedó plasmado aquí que no hubo intención del conductor del vehículo ni menos de los ocupantes del mismo direccionar el vehículo hacia los funcionarios policiales fallecidos y lo que aquí hubo fue un lamentable accidente».

En el mismo tenor el profesional remarcó que las defensas siempre fue reconocieron la participación de Díaz, Saavedra y los adolescentes en los delitos de receptación y robo, «quiero dejar súper en claro para la opinión pública que nosotros nunca planteamos la impunidad en términos de pedir al Tribunal que absolviera a todos los imputados de los cargos, porque lo que pedimos era que el Tribunal los condenara por los hechos que si cometieron y se dio por establecido y así lo reconocieron mis representados desde un comienzo la receptación de un vehículo que ere en el que concurrieron a Ovalle, que intentaron robar otro vehículo en el centro de la ciudad lo que también fue establecido por el Tribunal y el robo de otro auto cerca del nuevo hospital».

Respecto a la solicitud de pena para sus representados y la posible solicitud de nulidad de juicio del Ministerio Público, el abogado dijo, «la fiscalía está solicitando una sanción en régimen cerrado pero en este caso no corresponde porque estamos hablando del delito con pena bastante baja y que en ningún respecto el legislador contempla que pudiera cumplir de manera efectiva, así es que desde perspectivas las sanciones que arriesgan mis representados deberán cumplirlas en libertad, igual analizaremos la sentencia tras conocerla y si la fiscalía decide presentar un recurso de nulidad, obviamente defenderemos esta sentencia en la ilustrísima Corte de Apelaciones, si así ocurre».

Posible recurso de nulidad

El fiscal Claudio Correa que llevó el caso a estrado, indicó que en el primer análisis del veredicto, los Jueces consideraron que al esquivar al bus por la berma, los imputados no lograron percatarse de la presencia de los motoristas, «el Tribunal lo que lo llevó a arribar a su decisión fue la posición del bus en el momento del impacto, por eso nosotros esperamos estudiar el fallo y analizar los antecedentes para tomar las decisiones que sean pertinente. Nosotros no compartimos el fallo y repito estudiaremos oportunamente para tomar las decisiones que correspondan».

Consultado por el argumento de los Jueces en cuanto a que los policías que testificaron no fueron objetivos, y por la posibilidad de presentar un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de La Serena Correa explicó, «esa es la consideración que tiene el Tribunal que es el facultado para tomar las decisiones. Pero es necesario conocer en detalle la sentencia para ver la posibilidad de recurrir»,

Además agregó que si bien los imputados serán condenados por los otros delitos formalizados de receptación y robo, comparte el sentimiento de sazón de los colegas y parientes de los fallecidos, «si bien el Tribunal ahora no determina responsabilidad de las personas que iban en el vehículo en la muerte de los funcionarios policiales, la sustracción y receptación si fueron acreditados y lo que nos queda solidarizar con las víctimas de este hecho».