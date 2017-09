Andrea Guzmán, abogada, candidata independiente al parlamento: Niños y familia

Sus compromisos, de llegar al parlamento, son quedarse en la región, escuchar las necesidades de la gente, velar porque los recursos de la zona se queden en la región y una fuerte fiscalización en terreno. Asegura que sus ejes de trabajo se focalizarán en las leyes de la infancia y la modificación de las condenas para acabar con la «puerta giratoria».

Abogada de profesión y madre de cuatro hijos, la única candidata independiente al parlamento por el distrito 5 se define como cristiana, es casada dos veces, su segundo matrimonio con el ovallino y coronel en retiro de Carabineros, Raúl Gutiérrez. Nacida en Santiago pero erradicada en la región desde hace 14 años, cuenta que por amor se vino a la región y que por amor a esta región se estableció en el sector.

Ha dedicado sus 20 años de carrera como abogada a luchar por los derechos de los niños y la familia, el 2009 fundó la organización en contra la delincuencia, Fundación Amacruz, que brinda asesoramiento a las víctimas de delincuencia, en especial a quienes sufrieron de abuso. Es mediadora familiar en la Universidad Católica del Norte desde hace 12 años, trabajó 5 años capacitando al grupo de formación de Carabineros de Ovalle en reforma procesal penal hasta el 2016 y fue asesora jurídica de la Prefectura de Carabineros de Ovalle en 2014 y 2015.

Dice que por su conocimiento en legislación y su amplia experiencia en el tema familiar, tiene todas las herramientas para lograr los cambios que requieren la región y el país que son lo que la motivan a trabajar en la campaña.

«Todo inició con la muerte de los dos carabineros atropellados en la ruta D43 en noviembre del año pasado». Cuenta que conocía a ambas víctimas y que al Carabinero más joven lo había capacitado en el grupo de formación de Ovalle sobre reforma procesal penal. «Yo los conocía a los dos, cuando me enteré sobre lo que les pasó a ellos yo convoqué a una velatón por los carabineros y fue masiva, llegaron 300 personas un día domingo frente a la intendencia y la hice para concientizar a la gente sobre la delincuencia».

Este hecho la llevó a querer provocar cambios, cambios estructurales y de fondo que realmente significaran mejorar la calidad de vida de las personas y proteger, especialmente, a los menores de la delincuencia. Comenzó a reunir gente para modificar las condenas del código procesal penal hasta que un conocido la motivó a postularse en las elecciones de noviembre, desafío que aceptó y en el cual comenzó a trabajar fuertemente en abril de este año.

«Logramos reunir 3.000 firmas y el 14 de julio inscribimos la candidatura». Una campaña centrada en el puerta a puerta y visitas en terreno a todas las comunas y localidades de la región, señala que ha sentido fuertemente el apoyo de la gente y que eso lo ha logrado por todo su trabajo anterior como abogada y por Amacruz, «lo que nosotros hicimos fue escuchar lo que la gente quería y no ofrecer cosas, yo creo que lo que ha marcado la diferencia que la gente quiera apoyarnos es que nosotros escuchamos lo que la gente necesita».

De salir electa su foco será la familia, la delincuencia y potenciar el turismo y el emprendimiento regional. Trabajo que asegura que se puede lograr con éxito disminuyendo las tasas delictuales, para lo que propondrá modificaciones en el código procesal penal, «que todas las condenas mínimas de delitos graves sean de 5 años y un día y el que fuera reincidente con antecedentes en delitos graves partiera de 10 años, todo para terminar con la puerta giratoria y la salida alternativa».

«El compromiso que hice y voy a cumplir de llegar al parlamento es abrir tres Amacruz con atención gratuita, uno en Ovalle, en Illapel y mantener el que está funcionando en La Serena».

Asimismo manifiesta que lo que más la conmueve y la razón por la que hace todo esto es la familia y los niños, por quienes se compromete que trabajará y lo hará mediante la modificación de la ley de adopción y la ley de familia.

«Siempre he propuesto que la ley de familia debe ser modificada, hoy día hay una cláusula que perjudica el sistema y la gente no la conoce, hoy en día la ley dice que el niño debe estar seis meses en abandono para poder declararlo susceptible a ser adoptado, pero pasa que las mujeres reciben subsidios estatales por esos niños, entonces estas mujeres a los cinco meses van a visitar a los niños al hogar y se corta el plazo de susceptibilidad, entonces hay que nuevamente contar los seis meses porque el menor recibió la visita de un familiar y no pueden ser adoptados, esa es una falencia».

Falencias que dice quiere regularizar para proteger a los niños, en especial a aquellos más vulnerables y que están propensos insertarse en la delincuencia. También realiza una fuerte y dura crítica contra el Estado y su participación en la vulneración de los niños con el Sename.

«Yo escucho que pretenden cambiar el organismo del Sename pero eso cambiarle el nombre y lo que hay que hacer es cambiar su estructura, crear un perfil de director del Sename que sea un concurso público evaluado por un sistema externo de gente que este inmersa en el sistema de la infancia, pero que tenga un reconocimiento de unos 7 u 8 años atrás de trabajo con la infancia. Segundo, fiscalizar, el problema del Sename se genera por la falta de fiscalización de las autoridades que lo dirigen, tiene que haber un sistema de regularización. Si todos los organismos empiezan operar el Sename va a funcionar».