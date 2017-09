La Ministra de Transportes se comprometió con dirigentes sindicales de los conductores Lincosur y Liserco a jornada de información

La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, se comprometió con el diputado del PC, Daniel Núñez, y los dirigentes sindicales de los conductores de la locomoción colectiva de Lincosur y Liserco a realizar en la Región de Coquimbo una jornada de información para explicar las herramientas legales que tienen los choferes para percibir en su remuneración los beneficios del subsidio de transporte público.

El acuerdo se realizó en Santiago luego de una reunión sostenida entre el parlamentario, el presidente del sindicato N° 1 Lincosur, Luis Castillo; el presidente del sindicato N° 1 de Liserco, Yerko Ibacache, y la secretaria de Estado.

Los dirigentes sindicales denunciaron a la Ministra Tapia que los empresarios de la locomoción colectiva no les comparten en sus remuneraciones un porcentaje del subsidio que reciben del Estado por concepto de la rebaja de la tarifa escolar y que forma parte de la Ley 20.378.

En respuesta a dicha inquietud, la máxima autoridad de Transportes recordó que desde el 24 de julio de este año rige la resolución N° 2.034 y que busca resguardar el cumplimiento de la Ley 20.378 para que los conductores no vean menoscabadas sus remuneraciones. En dicho documento se fija el procedimiento para que los choferes denuncien incumplimientos ante la respectiva Seremi de Transportes.

La ministra reiteró que la resolución N° 2.034 busca que se vean beneficiados tanto los conductores de la locomoción colectiva como los usuarios del transporte público.

“Nosotros lo que hemos señalado que se han establecido distintos mecanismos y herramientas a disposición de los conductores para buscar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de entrega de subsidios. Esta es una herramienta que el ministerio ha puesto a disposición de ellos a partir de julio de este año y por lo tanto el compromiso es ir a las regiones, estar con ellos en la Región de Coquimbo explicando en conjunto con la autoridad regional cuál es este mecanismo y cómo funciona. Queremos que todo esto constituya en definitiva un beneficio que va de la mano de los conductores, pero también de los usuarios del transporte público que es una prioridad del Ministerio y en lo que estamos siempre esforzados y trabajando diariamente”, enfatizó la autoridad ministerial.

Por su parte, el diputado Núñez valoró la existencia de la resolución y la realización de una reunión informativa con los sindicatos de la Región de Coquimbo.

“Lo qué hay que hacer es recurrir a este nuevo decreto que ha sacado el Ministerio de Transportes. El compromiso que acordamos fue hacer una capacitación en terreno, en La Serena y Coquimbo, con el Seremi de Transportes, con el equipo central del ministerio para difundir esta información entre los sindicatos de choferes y que ellos ante el incumplimiento de la normativa y que ante situaciones que no se les esté pagando nada de la tarjeta nacional estudiantil al chofer, ellos puedan usar este mecanismo, exigir que se les pague lo que corresponde”, recalcó Núñez.

Yerko Ibacache, presidente del sindicato N° 1 Liserco, manifestó su esperanza de mejorar las condiciones laborales.

“La verdad de las cosas es que me voy muy feliz y optimista, creo que lo que nos explicó y que nosotros tendremos que aplicar allá ha sido bueno, las cosas tienen que seguir de a poco. Siento que hubo un apoyo de la ministra y ella fue clarísima. La verdad es que tengo toda la confianza de que saldrán muy buenas cosas para los conductores de la Cuarta Región”, subrayó Ibacache.