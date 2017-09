Julia Fernández nuevamente criticada: la acusan de hacer publicidad

En su última publicación de Instagram, la modelo pidió disculpas por no poder asistir a un evento que tenía agendado durante la celebración de Fiestas Patrias, pero además hizo publicidad a la actividad.

“ Hola, Chile. Vine a disculparme por infelizmente no poder estar presente hoy en @efoodservice. Yo siempre cumplo con mis trabajos, también me encantaría conocer a las personas que querían verme, lo siento muchísimo de verdad … Esta es una de las fotos que se viene para el nuevo catálogo de @watts_industrial”, comenzó escribiendo.

Para después agregar: “También aprovechando el momento para agradecer a los amigos de watts por el apoyo a mi y a Nacho todo el tiempo, fuera y adentro de la clínica. Gracias por comprender la situación en que me encuentro. Además, me encanta la manera en que estoy representada en la foto como chilena, es un honor. Muchísimas gracias por todo el cariño, fuerza y apoyo que he recibido de este país maravilloso CHILE… Huasa de ?? “, finalizó.

Probablemente, la modelo no imaginó que su publicación indignaría a algunos de sus seguidores, quienes le encontraron la razón a Coté López, quien la criticó por sus publicaciones mientras su novio sigue internado en estado grave.