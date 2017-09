Imputado de matar a ex polola que terminó suicidándose usó arma de fuego de pariente

Amable Larrondo, de 31 años, imputado de matar el sábado pasado a su ex polola Ana Acosta, a 27, a la que propinó un escopetazo en su casa de Cuz Cuz de Illapel, que fue encontrado ahorcado sin vida en un fundo de la misma comuna, de acuerdo a lo establecido por la Brigada de Homicidios de la PDI y el Ministerio Público usó el arma de fuego de un cuñado para cometer el hecho de sangre

El fiscal jefe de Illapel, Andrés Villalobos, entregó otros detalles relacionados con el caso que daba cuenta de la participación de Larrondo en el femicidio, “se hicieron diligencias, dado que no existía ningún testigo presencial del homicidio y se hicieron para ubicar prueba científica y testigos que vieron el vehículo del sujeto”.

Además el persecutor penal confirmó que el acusado había expresó la intención de entregarse previo a autoeliminarse, “se pidió la orden de detención y la Policía de Investigaciones, PDI, logró contactar al sujeto, quien manifestaba su intención de entregarse. Sin embargo, se frustraba dicha diligencia, ya que el sujeto no aparecía”.

Una vez encontrado el cuerpo de Larrondo fue examinado externamente por los detectives, los que confirmaron que pereció por asfixia del tipo suicida, motivo por el que tras la autopsia, que confirmó su causa de deceso, el fiscal Villalobos, explicó que la causa termina al extinguirse la responsabilidad penal…