PDI y Sernac dan claves para buscar evitar clonaciones de las tarjetas

Existen épocas del año en el que los delitos de clonación de tarjetas de créditos y débito aumentan. Las Fiestas Patrias es una de ellas, es por eso que la PDI y el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) hicieron un llamado para hacer un uso seguro e informado de sus tarjetas bancarias.

Ambas instituciones explicaron que existen dos puntos de contacto donde los usuarios están más expuestos a ser víctimas de los delitos de clonación de sus tarjetas de crédito: los cajeros automáticos y las máquinas para realizar pagos en el comercio.

En el caso de los cajeros, la recomendación es fijarse en el lector de tarjetas, pues en esta zona se ubican habitualmente los «skimmers» o dispositivos utilizados para clonar las tarjetas. Además, hay que mirar las ranuras de las salidas de dinero y el teclado, pues allí se podrían ubicar disposiciones para realizar las clonaciones.

En el caso de las máquinas para realizar pagos, los delincuentes habitualmente reemplazan la máquina por una que clona tarjetas o también, mediante un «skimmer» y el uso de «micro cámaras» adulterado, almacenan los datos digitalmente.

La directora regional del SERNAC recordó que es importante que los consumidores tomen las precauciones necesarias para evitar ser víctima del delito de clonación de sus tarjetas de crédito y débito, pero resaltó que las empresas deben ser profesionales y responder si se produce un delito.

«Las empresas deben responder siempre que se extienda a su deber de profesionalidad. Por ejemplo, en el caso de clonación, deben tener mecanismos asociados a los medios de pago que tengan prevención antifraudes; y ante un robo de una tarjeta, la entidad siempre tiene la obligación de chequear la identidad de quien la usa», afirmó la autoridad.

En tanto, el Subprefecto y Jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, Cristian Alarcón, indicó que «las estadísticas que manejamos es que en estas fechas de alta afluencia de público, donde hay grandes cantidades de transacciones comerciales a nivel país, sobre todo en esta región con turistas, La Serena y Coquimbo, existe un riesgo que el uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito aumente. Generalmente en estos períodos nosotros recibimos una mayor cantidad de denuncias, por lo tanto, por eso es que estamos desarrollando esta campaña para poder evitar a máximo estos fraudes». Si es afectado por algunos de estos fraudes las personas deben informarlo a los fonos 134 de la PDI y 133 de Carabineros.

Consejos

• Evite ocupar cajeros en lugares aislados o con personas desconocidas cerca.

• No pida consejos a desconocidos ni acepte recomendaciones.

• Revise si hay elementos extraños en la ranura de la tarjeta, el teclado o la salida del dinero.

• Ante cualquier elemento extraño en el cajero, no haga la operación y comuníquelo al banco.

• Revise el entorno del cajero en busca de micro cámaras ocultas apuntando al teclado.

• Tape siempre el teclado con su mano cuando digite su clave secreta.

• Después de contar discretamente su dinero, asegúrese de retirar la tarjeta, esperando que la pantalla vuelva al inicio y guarde los comprobantes obtenidos.

• Cambie su clave frecuentemente. Use códigos alfanuméricos difíciles de adivinar y memorícelos.

• No pierda de vista su tarjeta al pagar y nunca permita que pase por más de un lector. Si sospecha, ingrese una clave errónea para pagar; ya que si la compra es aceptada, la máquina está clonando su tarjeta. Avise inmediatamente a la policía.

• Revise frecuentemente los saldos de sus cuentas bancarias y comerciales. Así podrá detectar cualquier transacción irregular. Si detecta un consumo que no realizó, notifíquelo a su banco de inmediato.

• Tenga a mano el número de teléfono para bloquear la tarjeta.

• Las denuncias puede hacerlas llamando al número 134 de la PDI o al 133 de Carabineros.