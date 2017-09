Inédito: Partido Radical lanzó su campaña nacional parlamentaria desde La Serena

Lo habitual es que los lanzamientos de campañas políticas se realicen en Santiago donde se concentra la gran mayoría de los medios de comunicación del país. Sin embargo, el Partido Radical rompió ayer esa tradición y efectuó el inicio de su campaña nacional con un encuentro con la prensa en la comuna de La Serena.

Estuvieron el presidente del Partido Radical y candidato a diputado, Ernesto Velasco, Isidro Solís, vicepresidente y ex ministro de Justicia, Patricio Tombolini, primer vicepresidente y ex subsecretario de Transporte y el subsecretario general y consejero regional, Raúl Godoy.

Velasco afirmó que «lo más relevante es que el radicalismo parte su campaña electoral a nivel país, anoche (miércoles) fue la proclamación de los candidatos a parlamentarios y consejeros regionales en la Región de Coquimbo y hoy con este punto de prensa iniciamos nuestra campaña nacional. Tenemos como ejes temáticos avanzar en regionalización y descentralización, hacernos cargo que el crecimiento económico, la protección de empleo y la defensa de lo que son libertades de las personas son parte del ideario del radicalismo. Y por qué no decirlo, hacernos cargo de esta crisis de confianza que hay hacia la política y las instituciones permanentes de la República».

Agregó que «será una campaña de ideas, de propuestas, de terreno y que va a tener una particularidad, la nueva Ley Electoral, con un límite de control de gastos y a su vez todo lo que tiene que ver con la forma cómo nos vamos a relacionar con los ciudadanos tiene que ver con sueños, propuestas y menos con lo que es la influencia del dinero en la política, creo que eso es muy bueno y nos permitirá que todos volvamos a los orígenes de campaña de calle y de mano a mano. Nosotros creemos que la Región de Coquimbo ha perdido el rumbo, ha faltado liderazgo en temas como el crecimiento. Esta es una región que en los últimos meses ha tenido una desaceleración económica, una baja en materia de inversión, estamos creciendo menos y eso ha tenido un efecto en el empleo… por lo tanto nuestro esfuerzo es apostar al desarrollo productivo, crecimiento económico, protección del empleo, alianza público privado y que la región tenga liderazgo».

En tanto, Isidro Solis destacó la importancia que tiene la Región de Coquimbo y en particular la ciudad de La Serena para su colectividad. «Lanzamos hoy la campaña parlamentaria y de CORES en La Serena, porque para nosotros es una ciudad triplemente emblemática. En primer lugar nuestra campaña parlamentaria tiene por cierto en opción de Ernesto Velasco la candidatura más emblemática del partido, es nuestro presidente, es la persona que nos representa, nuestra cara pública… hemos designado para representarnos al mejor de nosotros…. .en segundo lugar porque la Cuarta Región y la ciudad de La Serena, para el Partido Radical es un centro emblemático, somos nosotros parte de la historia que construyó La Serena moderna, el Plan Serena sigue siendo una de las grandes representaciones de lo que queremos hacer de Chile, un país desarrollado, inclusivo y donde todos tengan oportunidades».

El ex subsecretario de Transportes del gobierno de Ricardo Lagos, Patricio Tombolini, afirmó que «ésta es una campaña donde perseguimos que la gente recupere la confianza en sus dirigentes políticos, donde queremos que los ciudadanos cuando vayan a votar lo hagan en función de lo que piensan, por eso al énfasis programático, nosotros agregamos que lo que ha manifestado nuestro candidato presidencial, nuestra preocupación por la salud pública, por las pensiones, la seguridad pública y por los temas de emprendimiento, aquí hay que crear las condiciones para que el desarrollo económico vaya acompañado también de la participación de la gente».