LANZAN OFICIALMENTE EL IRONMAN 70.3 QUE SE REALIZARÁ EN EL PUERTO

En dependencias del Club House UC en San Carlos de Apoquindo y con la presencia del alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira, se realizó ayer el lanzamiento oficial del “Skechers Performance Ironman 70.3 Coquimbo 2017”, competencia que se desarrollará el sábado 21 de octubre en la comuna puerto y que contará con grandes exponentes de esta disciplina a nivel internacional, entre quienes destaca el norteamericano Jarrod Shoemaker, quien fuera campeón mundial Sub 23 y triatleta olímpico de Estados Unidos.

El desafío impone 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote en un circuito que destaca porque se correrá a nivel de mar y que tendrá como parajes la Avenida Costanera y la Ruta 5, hasta el sector Las Tacas.

Nuestro país ya es un destino que goza de un gran prestigio internacional por el Ironman 70.3 de Pucón, pero esta nueva competencia se ubicará en una zona de costas largas y aguas calmas, lo que permitirá a los deportistas alcanzar mejores registros, porque la altitud será a nivel del mar, también ofrecerá premios para los deportistas elite de US$ 15.000 y 30 cupos clasificatorios para el Campeonato Mundial de la especialidad que se realizará en Sudáfrica el 2018.

Durante el lanzamiento, el alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, destacó las bondades de la comuna y la máxima disposición existente para que éste sea un certamen de primer nivel. “Como alcalde me siento extremadamente satisfecho de que se realice este Ironman en nuestra comuna, tenemos la energía y las ganas y no puedo dejar de agradecer a Carabineros de Chile y a todas las instituciones que nos van a ayudar para que esto sea un éxito».

Uno que sabe de estas competencias y que estará presente también en Coquimbo es Cristian Bustos, quien está feliz por esta nueva plaza que se abre para el triatlón. “Esta es una tremenda noticia, porque en Chile hay sólo dos licencias 70.3 y ambas las tiene la Católica y que se realice en Coquimbo abre un turismo en un área que seguramente la ciudad no estaba desarrollando, como es el área deportiva. Felicito al alcalde Pereira por esta iniciativa en un lugar muy bueno, especialmente para la parte ciclística”.

La prueba comenzará con el nado en el sector “Sole de Mare”, donde se creará un rectángulo en el mar para completar los 1.900 metros de esta etapa; luego continuará con 90 kilómetros de ciclismo, trazado que irá hacia el sur hasta el balneario de Las Tacas en dos vueltas de 45 kilómetros cada una; finalmente se llegará a la etapa del trote, con cuatro giros de 5,25 kilómetros en la Avenida Costanera, mismo lugar donde estará emplazada la meta.

La organización espera que para el día de la competencia sean sobre 600 los atletas participantes.