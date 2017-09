Durante los tres días festivos no habrá pan

Es sin duda un alimento que no puede faltar en la mesa de las familias chilenas. Por estos días tampoco puede estar ausente en las parrillas a la hora de disfrutar de los deliciosos choripanes. Es por ello que el llamado hecho por el Sindicato de Panificadores de la región de La Serena, es muy importante.

El presidente de la entidad, Aliro Chamorro, recordó que durante los días feriados los más de 600 trabajadores del sector no cumplirán funciones.

«Eso significa que no habrá elaboración de pan durante esos días. Esto lo estamos dando a conocer para que la gente pueda tomarlo en cuenta y se prepare para no encontrarse con la sorpresa. Nuestros trabajadores tienen derecho a descansar como lo harán miles de chilenos. Sabemos que en esta época se consume bastante pan por los asados, por ello insisto en que la gente lo tenga presente», dijo a LA REGIÓN.

En La Serena existen más de 20 empresas panificadoras que volverán a funcionar la madrugada del día 21 de septiembre.

«En el caso de los supermercados es distinto, y ellos pueden volver a funcionar el día 20 de septiembre que no es feriado irrenunciable. Nosotros estamos representando a las empresas panificadoras. Si alguno de los empleadores no respeta el feriado de sus trabajadores nosotros haremos la denuncia correspondiente para que se cursen las multas y se le pague a los trabajadores lo que corresponde», afirmó Aliro Chamorro.