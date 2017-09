«Tenemos la certeza que tenemos un muy buen candidato independiente, un candidato de la gente»

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los comandos de los candidatos es lograr convencer al padrón electoral de votar el 19 de noviembre luego de la gran abstención en las presidenciales del 2013 que alcanzó un 60% a nivel nacional.

Como una campaña ciudadana definió Arturo Barrios, Encargado Territorial del Comando a nivel nacional de Alejando Guillier, el trabajo que está realizando el candidato independiente apoyado por los partidos de la Nueva Mayoría a excepción de la DC. Una campaña en la que están trabajando los comandos regionales y que cuenta con el respaldo del comando central y la autonomía para realizar las actividades y la agenda que según los planes de Barrios podría comenzar a finales de septiembre en la región.

«Estamos en una serie de visitas porque hemos trabajado durante estas dos semanas en la construcción de la estructura, una parte de la campaña es la territorialidad y la territorialidad es que la estructura a nivel de las regiones, Chile es un país extenso, entonces tienen que funcionar de buena manera y en esta región nos ha funcionado de muy buena manera, los presidentes de los partidos constituyeron el comando regional y ya están los comandos comunales constituidos».

Una visita a la región que tendría el propósito de «avivar la cueca» en este mes de septiembre y crear un ambiente de festejo, ya que su campaña está dirigida a las personas de la calle, que es la que representa el candidato independiente, asegura Barrios.

«Aquí nadie sobra, toda la gente debe sentirse involucrada y por lo tanto, por sobre el tema de financiamiento, por sobre el tema de recursos, lo que a nosotros nos interesa es tener miles y miles de ciudadanos, vecinos y vecinas, militantes y no militantes convencidos en la causa de Alejandro Guillier, que son dar mayor justicia, dar mayor igualdad, oportunidades al pueblo de Chile, por eso es el presidente de la gente, eso dice nuestro eslogan y por eso creemos sustantivamente que es importante».

Asimismo indicó que «no hay nadie más en la Región de Coquimbo que sepa cómo hacer la campaña que en la región», campañas que a nivel regional tendrán autonomía en sus actividades y en la agenda «son los comandos regionales los que definen la agenda, nosotros decimos mucho pasacalles, que se vea el candidato, pocas reuniones de los convencidos, esa es nuestra lógica» manifestó a LA REGIÓN.

Actividades en la que esperan la participación de militantes, independientes y todos los ciudadanos para salir a la calle y puerta a puerta entregar el mensaje de Guillier, «lo que le pedimos a la gente que nos pongamos zapatillas y zapatos cómodos y caminemos por Chile y convenzamos a la gente, conversemos con ella, que sepamos de su crítica, sabemos que la gente no quiere ir a votar, sabemos que la gente tiene una crítica hacia la política, hay que hacerse cargo de aquello y hay que hacer un acto cívico de convencimiento ante una sociedad que cada vez más está mirando su metro cuadrado y de ahí no sale».

«A Alejandro Guillier le pasó lo mismo que nos pasa a todos nosotros, que va a pedir un crédito y se lo niega la banca porque cada vez son más las pruebas que hay que pasar, entonces lo que ocurre en este caso lo que nosotros hemos señalado es que hay un mínimo y ya han mandado materiales a la región, es muy poca la cantidad pero lo que esperamos es el movimiento ciudadano, que recobren una épica, un sentido de la política».

Objetivo del que están seguros pueden lograr debido al gran apoyo al candidato que se evidencia en las firmas para obtuvo para su inscripción oficial, las que a nivel regional alcanzaron las 2.500 y nacional 62.000.

Asimismo manifestó que «como lo ha dicho la encuesta CEP, Alejandro Guillier es el candidato más competitivo en la segunda vuelta electoral y de la centro izquierda chilena».

Encuesta que en sus resultados de julio-agosto determinaron que en primera vuelta Sebastián Piñera tendría 39,8%, seguido de Guillier con 18,1% y luego Beatriz Sánchez con 17,9%.

Cifras que sitúan al candidato bastante cerca de la representante del Frente Amplio pero que para Barrios y el comando de Guillier no representan un amenaza, «yo no veo que Guillier esté empatado con Beatriz Sánchez, yo no veo que tengamos dificultades al pasar a segunda vuelta, yo sí veo que tenemos una disputa con Sebastián Piñera y esa es la verdad y es lo que existe, no veo que toda esta cosa de prensa que algunas veces la verdad que uno no sabe si se está transparentando todo».

Una realidad que dice no ver en las calles, ya que asegura que es el lugar donde más tiene apoyo, «tiene cero nivel de rechazo, tiene mucho reconocimiento, no podemos avanzar más de media cuadra, son de 20 min a media hora por cada cuadra por la cantidad de gente que se quiere sacar fotos con él, entonces yo digo ¿dónde está aquí la situación? Yo no la veo, no veo las encuestas con la realidad».