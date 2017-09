282 MINUTOS SIN RECIBIR GOLES EN CONTRA

Coquimbo Unido no marca muchos goles en el arco contrario, pero el propio lo cuida con ahínco. Es así, como el meta pirata Franco Cabrera ostenta actualmente un record de 282 minutos sin recibir goles en contra, y en lo que va del torneo solo ha visto caer su estantería en dos ocasiones.

Esos fueron los dos goles que le marcó San Marcos de Arica, elenco al enfrentó en la tercera fecha del certamen de ascenso en calidad de visitante, una ocasión en que el equipo dirigido por Patricio Graff ha caído derrotado.

En total, son cinco partidos donde el meta Cabrera ha mantenido su valla invicta ayudado por sus compañeros de defensa, como el capitán Fabián Torres quien destacó esta característica del equipo.

“Mantener el cero atrás es importante para un defensa, este es trabajo de todo el equipo, no solamente de la última línea, además eso ha permitido sacar adelante los partidos en casa, que nos tiene muy contentos”, precisó al respecto Torres.

El ex central de Iberia, agregó que “es gratificante mantener un récord. Esperamos seguir en la misma senda, cerrar los partidos y hacernos fuertes en la parte defensiva”.

Camilo Melivilú, jugador de ataque, también destacó el trabajo que vienen haciendo atrás. “Mantener el arco en cero es importante. Además cualquiera de los que entra a jugar lo está haciendo de la mejor forma, Washinton Torres no jugó de titular e Isaías Meneses cumplió a cabalidad, eso nos deja muy contento, porque mientras no nos conviertan goles estamos bien”, expresó el centrodelantero.

Rival de peso

En la 8° fecha del Campeonato de Transición de la Primera B, Coquimbo Unido se enfrentará a Unión La Calera, cuadro que comparte con los aurinegros el récord de la valla menos batida del certamen, pues tanto Franco Cabrera como Lucas Giovini, solo han recibido dos goles en contra.

Eso sí, el portero cementero mantiene su arco invicto desde hace 5 partidos consecutivos, es decir, acumula 525 minutos sin recibir goles.

En el siguiente partido, se verá cuál de las dos defensas sale victoriosa.