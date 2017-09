Asesor de ICAL aclara situación sobre supuesto «copypaste» de asesorías pagadas por el diputado Daniel Núñez

Revuelo ha causado el reportaje de canal 13 que dejó al descubierto que 40 parlamentarios habrían pagado millonarias sumas por informes plagiados, nombres como Claudia Nogueira (UDI), Roberto León (DC), Sergio Ojeda (DC), Gustavo Hasbún (UDI) y Camila Vallejo (PC) fueron algunos de los que reveló dicho reportaje.

Sin embargo, uno de los nombres que no estaba incluido pero que apareció en un medio local de Salamanca (www.salamancachile.cl), fue el del diputado de la Nueva Mayoría, Daniel Núñez (PC), el parlamentario por el distrito 8 (Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado) surgió como uno de los parlamentarios que habría pagado millones por informes supuestamente plagiados del ICAL, información que fue desmentida por el propio Nuñez a través de un comunicado y que también aclaró uno de los asesores de ICAL a diario LA REGIÓN.

Edgardo Fuentes, asesor de ICAL y del diputado Daniel Nuñez, señaló que los parlamentarios contaban con dos tipos de asesorías, por una parte una asesoría técnica otorgada por la Biblioteca del Congreso Nacional y por otra la asesoría externa, las que además de la parte técnica, tienen una posición política e ideológica.

«Existe una falta de prolijidad por algunas instituciones, algunos diputados recibieron de buena fe estos informes hasta que sale este reportaje, y en este caso el diputado Daniel Núñez no tiene ningún problema de asesoría, no es uno de estos 40 parlamentarios que salieron en los medios de comunicación, es más, nosotros aquí en la región producto de esas asesorías ya hemos elaborado cuatro proyectos de ley que han tenido distinto nivel de éxito.»

Fuentes se refirió al proyecto de Ley de Pesca de la Jibia, para que pescadores artesanales de la región puedan pescar con línea de mano y no línea de arrastre. La Ley don Humberto, que busca que privados que abandonan barcos se hagan cargo de su retiro para evitar provocar peligros en la navegación y el medioambiente, votada por 100 diputados de forma unánime.

La Reforma de la Ley de Servicios Sanitarios que busca que las cuentas de agua bajen hasta en un 20% el valor a los usuarios que contó con la votación unánime de 108 diputados, y finalmente, la Ley de Protección de Humedales que comienza su tramitación en la Comisión de Medioambiente el próximo 20 de septiembre.

«Además que las asesorías están correctas y no han tenido ningún problema formal, ha habido resultados concretos que se han traducido en dos votaciones unánimes y dos proyectos más que ahora están en tramitación».

El asesor manifestó que la acusación se debería a temas políticos que buscan desacreditar el trabajo del instituto y del parlamentario en año electoral, ya que desde el medio salamancachile.cl nunca los habrían contactado para contrastar la información y que dentro de su publicación fueron los únicos mencionados, por lo que existiría una doble intencionalidad.

«Nosotros estamos libre para que el pueblo nos someta a escrutinio y transparencia pero uno tiene que saber reconocer los buenos elementos de los malos y no debemos caer todos en el mismo saco por ejemplo», asimismo indicó que los informes realizados por ICAL al diputado Núñez se encuentran al público para su revisión a través del sitio del instituto y también en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional.