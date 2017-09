Realizan primera guía astroturística en la región para potenciar turismo europeo

La Región de Coquimbo tiene, sin duda, uno de los cielos más privilegiados para la investigación y turismo astronómico del mundo, esto por las características climatológicas y geográficas que convierten sus cielos en los más claros del hemisferio sur. Sin embargo y a pesar de estas características, la Región de Coquimbo no es conocida como destino turístico en el viejo continente, es por eso que la consultora chilena-española Guardarrama Verde comenzó a trabajar desde enero de este año en una guía turística que potencie el turismo en la región, con énfasis en la astronomía.

Una iniciativa privada que pretende reunir los atractivos de la zona en una sola guía que estará disponible en España en versión impresa con 3.000 ejemplares, las que serán distribuidos de forma gratuita en 10 tour operadores y más de 500 agencias de viaje de España, además de una versión digital con los links de los sitios web y fanpage para realizar reservas y obtener mayor información de cada servicio.

El lanzamiento de la guía está prevista para octubre de este año en España con el fin de atraer turistas a la región en la época estival, y según señaló la Doctora en Medioambiente y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, España y responsable del Proyecto Promoción Turística Europeo, Claudia Galdames, se escogió la Región de Coquimbo por dos razones, por su estacionalidad turística y porque es una región que no es conocida dentro de su país.

«Esta región como destino turístico en Europa no es conocido porque no se vende, los destinos chilenos que se venden en Europa son seis y esperamos que el próximo año sean siete, pero los seis que se venden por ahora son San Pedro de Atacama, Valparaíso, Santiago, la Región de Los Lagos, la Patagonia con tema de la carretera Austral y los parques y la Isla de Pascua».

Asimismo comentó que para este proyecto recorrió las 15 comunas de la región donde descubrió su potencial astroturístico y realizó un catastro de toda la oferta astronómica de la región en la que existen 23 observatorios en las tres provincias, de los cuales muchos no son conocidos porque no hay agencia, institución, ni plataforma que contenga esa información.

Además, en su recorrido realizó visitas por diversos municipios dando a conocer el proyecto, de los cuales tres ya firmaron convenio, Vicuña, Paihuano y Coquimbo y cuatro están en conversaciones, La Serena, La Higuera, Río Hurtado y Los Vilos.

Un proyecto en el cual la comuna de Vicuña pretende potenciar este tipo de turismo, ya que tiene como objetivo convertirse en la Capital Mundial de la Astronomía, por lo que su alcalde, Rafael Vera, señaló que «este es el paso que nos queda por dar, ya está desarrollado el destino, ahora hay que promocionarlo para que conozcan este lugar los europeos fundamentalmente».

Por su parte, el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, decidió destacar tres ejes de la comuna, como son la figura de la poetisa Gabriela Mistral, los cielos más limpios del mundo y la cuna del pisco en Latinoamérica. En el caso de Coquimbo potenciar el turismo en la Cruz del Tercer Milenio, el barrio inglés y el origen de la ciudad.