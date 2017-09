Alcalde de Coquimbo se sintió agraviado por Mon Laferte. No fue a su show

La artista nacional radicada en México ofreció una conferencia de prensa en el Casino Enjoy, hasta donde llegó el alcalde de la comuna de Coquimbo, Marcelo Pereira, en representación del concejo municipal, para entregarle su saludo y presentarla a la prensa, según se estila con las grandes figuras contratadas por el municipio para la Pampilla (250 mil espectadores). Pero, momentos antes le notificaron al alcalde que no podría presentarla y que ella no aceptaría fotos con la autoridad ni preguntas de la prensa. Fue muy tenso, relata a DIARIO LA REGIÓN, Marcelo Pereira. «Vinieron dos mexicanos a darme explicaciones. Me dijeron que la artista no quería verse cerca de políticos. Les dije que yo asumí haces solo meses y que soy el dueño de casa, represento al concejo municipal que la contrató, que le llevaba el saludo y cariño de los coquimbanos»… Finalmente le permitieron que se remitiera solo a la presentación de la artista ante los reporteros. «Yo dije pocas palabras, -recuerda Pereira de profesión mé- dico cirujano- porque me sentía incómodo. Incluso me di cuenta que Mon se alejó de mí cuando empecé a hablar»

«Yo quería haberle expresado nuestra solidaridad con las víctimas de México, haberle dicho que hiciéramos una campaña juntos, en fin, nosotros sabemos de tragedia y también de solidaridad, pero, sinceramente ella no fue dama, no fue cortés, por eso en un momento quise también decirle muchas otras cosas, pero me contuve. Fue un agravio a la autoridad, una falta de respeto. Abandoné el recinto molesto. Por ello, no voy a su show. En la conferencia de prensa Mon Laferte solo leyó una declaración. No permitió preguntas de los periodistas quienes claramente se molestaron mucho y lo hicieron saber en sus despachos». Ella, la artista, en ningún momento se quitó las gafas oscuras y su voz reflejaba lo afectaba que estaba tras la tragedia que dejó más de 220 víctimas fatales en el país azteca donde reside hace más de 10 años. Vestida de rojo y blanco, lentes oscuros y una cabellera pelirroja, Monserrat Bustamante, Mon Laferte, leyó una declaración en la que llamó a solidarizar con las víctimas de México. de la Pampilla nada, ni una palabra. «México vive un momento triste y difícil y les pido por favor no caigamos en la indiferencia en lo que podemos hacer como sociedad, tengo cariño y fe en que México estará de pie pronto» indicó afectada