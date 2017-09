Se alargan las celebraciones: Turistas se quedan hasta el fin de semana

Pese a que el balance completo de Fiestas Patrias estará finalizado sólo en un par de días, había satisfacción ayer en la Cámara Regional de Turismo por las cifras de ocupación hotelera y llegada de clientes a los establecimientos gastronó- micos de la región. La presidenta de la entidad, Laura Cerda, habló con LA REGIÓN, y destacó que el destino se consolida entre los turistas que buscan descanso y entretención en esta festividades patrias. «De acuerdo a la cifras que tenemos hasta ahora, la ocupación en zona costera, conurbación La Serena – Coquimbo, tuvo en promedio de entre un 75 y 83%. La mayoría de las personas y familias que llegaron a la zona procedían de Santiago, Quinta Región, la zona norte y el resto de la zona sur. Argentinos y otros extranjeros llegaron, pero en un porcentaje muy bajo», afirmó Cerda. La dirigente afirmó que la ocupación promedio de los visitantes en Fiestas Patrias fue de tres noches y destacó que muchos visitantes se mantendrán en la zona. «Lo novedoso fue el recambio de pasajeros hasta este fin de semana marcando ocupación de un rango de entre 40 y 55% en algunos establecimientos. Eso es inusual, que se haya extendido hasta este fin de semana.

Tuvimos también mucha ocupación de establecimientos gastronómicos. En general fue una muy buena ocupación y no hubo rebalse, por lo que se cumplió con las reservas que estaban programadas con tanta anticipación», afirmó la presidenta de la Cámara Regional de Turismo.

GASTRONOMÍA En tanto, el dueño del Restaurante Huentelauquén, Javier Jorquera, afirmó a LA REGIÓN, que «estas Fiestas Patrias fue un 50 por ciento mejor que otros años y que el ante pasado y el anterior producto de la cantidad de días. Hay mucha gente que se quedó, el 18 se prolonga hasta el 21, 21, 23 y domingo 24. Recién ahí podemos bajar un poco la guardia. En estricto rigor, este 18 va a ser extraordinario, demasiada gente. Yo me di una vuelta por todos lados y había mucha gente» dijo. El empresario indicó además que le llamó mucho «atención la llegada de mucho viñamarinos que se arranca de Viña del Mar porque llega la avalancha de santiaguinos y lo que más destacaban era lo espacioso de las ciudades, lo espacioso de las playas, la maravilla del Valle….y eso tenemos que sacarle el jugo con buena atención. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que tenemos que atender muy bien a la viñamarinos, porque ellos sí que están saturados y no aguantan un verano, quieren algo más reposado y tranquilo y se vienen para acá. Mucha gente, extraordinario, bendito 18 de septiembre». EL VALLE DE ELQUI En tanto, los empresarios del Valle de Elqui «no quieren más guerra»… lleno total, todos los días. Hubo un claro despertar en Paihuano hasta donde llegó muchísima gente para un pueblo de dos mil personas. A los visitantes acompañó el clima que mientras en la costa estaba nublado, allá no falla el sol, si bien esta vez fue discreto.