Miles de jóvenes se concentraron a disfrutar las fiestas en Tongoy y Guanaqueros

Es sin duda uno de los balnearios más hermosos de la Región de Coquimbo. Sin embargo, los últimos años no han sido fáciles para sus habitantes, empresarios y autoridades locales, que han debido levantarse tras las consecuencias del terremoto y posterior tsunami que afectó a la zona el 16 de septiembre de 2015. A dos años de este evento, los representantes de la gastronomía y hotelería de Tongoy se prepararon para recibir a los turistas con motivo de Fiestas Patrias. Y los resultados fueron muy positivos, aunque aún lejos de sus mejores años. «Antes de las festividades hubo una misa el día que ocurrió el tsunami aquí en el borde costero. Fue muy emocionante recordar que hace un par de años sufrimos un evento donde la naturaleza nos azotó fuertemente, nos encogió el alma, pero veíamos las Fiestas Patrias como muy expectantes y confiados en que iba a estar bueno.

Creo que nos fue bien, creo que subió en un 60 por ciento en relación al año pasado, pero no llegamos al 100. Tongoy en un destino que se esta recuperando todavía turísticamente, estamos recobrando la confianza de la gente- Hubo obras que se desarrollaron en el borde costero por más dos años, lo que también significó que ese público que teníamos cautivo ya no lo tengamos, y tengamos que reconquistar un pú- blico que está volviendo a Tongoy», indicó a LA REGIÓN, Raúl Sanders, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tongoy y Guanaqueros. El dirigente aseguró que las cifras de visitantes en estas Fiestas Patrias les llena de esperanza. «Nos hemos dado cuenta que Tongoy es un destino gastronómico a nivel nacional, creo que somos la capital gastronómica de Chile. Si bien tuvimos bastante ocupación hotelera, las casas estuvieron llenas, la juventud primó en un porcentaje alto, pero la gastronomía sin duda fue la que más destacó. No hubo ningún incidente, lo que nos deja muy tranquilo, nos mostramos como un pueblo amable, tuvimos una fiesta electrónica y que resultó muy bien. Creo que estos eventos le hacen muy bien al balneario», afirmó. PRÓXIMO VERANO Raúl Sanders afirmó que ahora el trabajo se centrará en el próximo verano donde esperan la ayuda de Sernatur para poder hacer la promoción de todas sus bondades. «Hoy hemos notado que después del tsunami hemos ido recuperando Tongoy en muy buena forma. Hemos ido levantando la cantidad de visitas en relación al año pasado, y hoy hay un ánimo positivo. Si bien es cierto no se rentabilizó lo que nosotros habíamos esperado, pero sí somos un destino sin duda gastronómico de excelencia. Ahora hay que trabajar más de la mano con Sernatur con la Corporación de Turismo y promover un poco más el balneario. Tenemos que reunirnos con ellos, nos interesa a nivel regional que vencer la estacionalidad, y tenemos una tremenda oportunidad con el crecimiento que han tenido La Serena, Coquimbo y Ovalle para tener un turismo gastronómico de fin de semana», dijo.