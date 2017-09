Alcalde cambió de parecer y sí vió show de la Mon

Pese a que hasta momentos antes que comenzara el show de la última noche en la Pampilla el alcalde Marcelo Pereira aseguró a diario LA REGION que no asistiría al show de la chilena radicada en México, Mon Laferte, momentos después cambió de parecer y sí subió al escenario a entregarle un reconocimiento.

La molestia de la autoidad surgió cuando al mediodía se realizaría una conferencia de prensa de la artista internacional en el Enjoy. Al lugar llegó Pereira para saludarle y darle la bienvenida a nombre del concejo municipa, y de Coquimbo, como se estila con los artistas de más renombre.

Pero dos mexicanos que le dijeron ser sus representantes y la última palabra en estos temas, le pusieron dificultades que solo fueron medianamente superadas después de un largo y a ratos aclarado debate. También opinaron el productor general del evento, Rogelio Carvajal y el Jefe de Prensa de la Municipalidad Marucio Santander.

La artista no quería verse cerca con políticos. A tal punto se llegó en la discusión que se planteósuspender la conferencia de prensa.

Finalmente se impuso la cordura y hubo encuentro con la prensa, pero el alcalde solo se limitó a unas breves palabras. Mientras hablaba, la artista dio varios pasos atrás, para distanciarse en la foto.

Todo esto más otros detalles (no saludo a la autoridad), el alcalde lo consideró un agravió, sobre todo considerando que es el jefe de toda la fiesta y es el municipio el que contrata – paga- a los artistas.

«Por eso yo no asitiré esta noche al espectáculo… ella se cree diva, fue despectiva conmigo, me sentí pasado a llevar, estoy enfadado», afirmó Pereira a diario LA REGION a las 18 horas del miércoles 20.

Seguramente después meditó tal medida extrema y cambió de parecer, porque igual asistió al show y al concluir la actuación de Mon Laferte le hizo entrega del símbolo de la Pampilla 2017.

EL ESPECTÁCULO

Con un impresionante marco de público, que según estimaciones superó las 200 mil personas, la exitosa cantante chilena Mon Laferte, tuvo la misión de bajarle el telón a los cinco días de fiesta de la Pampilla de Coquimbo 2017.

Laferte, considerada una de las artistas latinas más importantes del momento, presentó un show lleno de emociones y que dedicó al pueblo mexicano por el reciente terremoto que los afectó. En lo musical, a través de éxitos como «Amárrame», «Amor completo» y «Tu falta de querer», Mon Laferte hizo cantar, vibrar y delirar a los miles de seguidoras que llegaron desde distintos puntos de Chile a presenciar el espectáculo que cautivó por la importante carga emotiva de la artista.

«Hace más de 15 años que no pasaba un 18 en Chile y «puta» que lo extrañaba, muchas gracias por invitarme a esta fiesta maravillosa, me habían dicho que la pampilla era la fiesta más bonita de Chile y tenían que verlo mis ojos y sentirlo mi corazón», sostuvo una emocionada Mon sobre el escenario monumental.