GRANATES SE APRESTAN PARA RECIBIR A COPIAPÓ

Deportes La Serena cumplió ayer su tercer entrenamiento luego de celebrar las Fiestas Patrias, todo con miras al crucial partido frente al puntero Deportes Copiapó, equipo que suma 16 unidades, 5 más que el elenco papayero, que de ganar en La Portada la diferencia sería sólo de 2 puntos, metiéndose así definitivamente en la lucha por el ascenso.

En este sentido, Hernán Albano Becica es claro al señalar que para lograr cosas importantes hay que ser fuertes en el estadio La Portada, “de local, sea el rival que sea debemos ganar, ahora toca Copiapó y debemos acortar distancia, es un rival que viene bien, un rival difícil, nosotros vamos hacer nuestro juego, si queremos ascender debemos demostrarlo este fin de semana y todos los demás”, comentó el volante de creación argentino, quien se ganó a la fanaticada a base de trabajo y gran rendimiento.

En la misma línea, “el mago” como le dicen en su país, analizó al rival de la tercera región, indicando que, “eso de ir primero es un plus, ellos querrán venir a ganar en nuestro estadio y así no desprenderse de la punta, pero eso es mejor para nosotros, que nos salgan a jugar, habrán espacios y eso nos ha favorecido, nosotros debemos estar lúcidos y las opciones que tengamos debemos concretarlas, los 3 puntos hay que dejarlos en casa cueste lo que cueste”, añadió Becica.

La hinchada es sumamente importante durante los minutos de partido, y eso Becica lo agradece bastante, por lo que llama a la gente a hacerse presente en masa este domingo 24 de septiembre a las 15:30 horas frente al puntero Deportes Copiapó en La Portada, ya que entiende que la lucha para el ascenso es de todos.

“El domingo hay que estar atento, no debe existir margen de error, ganando quedamos a 2 puntos de ellos, estos son partidos claves para disputar el ascenso, con el apoyo de nuestra gente sacaremos todos los partidos adelante, junto a ellos nos sentimos muy alentados y este domingo queremos darles una nueva alegría, cuando un equipo está compenetrado y la hinchada apoya como lo viene haciendo, ganarnos en casa será sumamente difícil”, cerró Albano Becica, jugador que ha vivido varios ascensos a lo largo de su corta carrera.

Entradas

Hasta hoy se pueden encontrar en la sede de Deportes La Serena las entradas para el partido con precio de preventa, es decir, a 3 mil pesos la galería.