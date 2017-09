Diputado Walker respalda postergar obligación de colegios a cambiarse a entidades sin fines de lucro

Su respaldo manifestó el diputado Matías Walker junto a Yasna Provoste al proyecto de ley que ingresaron senadores de la Nueva Mayoría, con la finalidad de postergar el traspaso de establecimientos educacionales a entidades sin fines de lucro, cambiando la ley de inclusión y extendiendo por un año el plazo para realizar este traspaso.

El plazo para los colegios subvencionados que decidan adscribirse a la ley de Inclusión y pasar a ser fundaciones sin fines de lucro vence el 31 de diciembre, y si los colegios no realizan este traspaso, dejarán de recibir la subvención del Estado y podrían terminar convirtiéndose en colegios particulares pagados o bien cerrándose los establecimientos.

Matías Walker enfatizó que la propuesta de los senadores es coincidente con lo que le han planteado a los Ministros de Educación, Hacienda y Presidencia, señalando que «realmente esperamos que esta iniciativa planteada por los senadores contribuya a disminuir la legítima preocupación que tienen hoy las familias que no saben qué va a pasar con los establecimientos educacionales en que tienen matriculados a sus hijos o en los que pretenden matricularlos a futuro».

Asimismo, agregó que «nosotros realmente esperamos que este proyecto sea respaldado en el Senado y que tenga una rápida tramitación, para que llegue a la Cámara y podamos de la misma forma aprobar la iniciativa, porque si los colegios no cumplen con los plazos que establece la ley de inclusión podría generarse un problema para miles de estudiantes y sus familias».