Lombardo Toledo, salud, educación y seguridad pública serán sus ejes de trabajo de ser electo Consejero Regional

Lombardo Toledo es servidor público hace casi 50 años donde milita en la Democracia Cristiana, profesor de básica y de Historia y Geografía y conocido en la comuna de La Serena por su labor como Concejal, puesto que ocupó por 12 años y al cual renunció en agosto de este año para oficializar su candidatura al CORE.

«Es un proyecto colectivo, de partido, yo voy a cumplir 50 años en la Democracia Cristiana, creo que había cumplido muchas etapas, dentro y fuera de la DC como prepúblico, como jefe de servicios de muchas instituciones, como profesor y también como representante de la comunidad a través de concejalía y también dándole paso a una generación nueva».

Sobre su motivación a dejar el concejo comunal para dar el paso a una candidatura como CORE, Toledo indicó que había una cartera de proyectos que estaban durmiendo en los que quería trabajar para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia del Elqui, así como de la Región de Coquimbo.

«El consultorio Emilio Schaffhauser, el colegio Darío Salas, el Pedro Aguirre Cerda, el colegio Luis Braille y tantas otras motivaciones que tienen las comunas como Andacollo que quieren, no solamente un colegio de excelencia, sino que un colegio nuevo, o desafectar los malos olores de Vicuña, un nuevo puente y otro tipo de obras como el edificio consistorial de Coquimbo, el hospital, y otros proyectos que pasan justamente por una mirada que tiene el Consejo Regional, no solamente de la provincia del Elqui, sino también de la región, eso me ha motivado a mí como servidor público siempre».

Se considera una persona con un fuerte grado de compromiso, confiable y creíble y se comprometió a trabajar por la gente, tal como indicó que lo hace su candidata presidencial, Carolina Goic.

Sobre los ejes en los que enfocará su trabajo de salir electo como CORE, son educación, salud y seguridad pública, que son las áreas en las integraba comisiones cuando era concejal.

«Hoy en día hay una reforma educacional donde creo que los municipios tienen mucho que solicitarle al consejo regional sobre todo en logística, en infraestructura, en acompañarlos a que se potencie la educación pública a través, por supuesto, de la municipalidad y con apoyo del Ministerio de Educación, a lo mismo en el sector en la salud, tenemos déficit de la salud no solamente en especialidades sino que también el apoyo al sentido centro oncológico que sería parte de un CDT o en otra parte de la Región de Coquimbo».

Asimismo destacó que es importante terminar con la burocracia de ciertos procesos, como por ejemplo el relleno de baches y hoyos de las calles, las cuales deben pasar por tres organismos para ser arreglados, también indicó que pretende fortalecer el trabajo interseccional con técnicos y especialistas capacitados para dar solución a los requerimientos de los habitantes de la región, para evitarles trámites y tiempo de espera.

«Hoy se necesita consolidar una red de salud primaria, fuerte, potente y de calidad y eso pasa justamente por tener una mirada fuerte y técnica con respecto al habitante, por ejemplo esta región ha crecido mucho y tenemos un tema que afecta directa o indirectamente a la vida cotidiana que es los inmigrantes, que también deben tener un nivel de vida acorde a lo que nosotros somos como seres humanos, tenemos que ser partícipes y solidarios de esta sociedad que estamos construyendo y eso pasa por tener mayores recursos humanos, pedirles a los poderes del Estado que sea realidad la descentralización y la regionalización».

Sus años en política y de servicio público claramente son una ventaja que tiene Toledo frente a candidatos nuevos que no son conocidos por la comunidad. Frente a este tema el ex concejal señaló que «me ayudan porque creo interpretar a la gente, el caminar por las calles, por los valles, por los centros de salud, las escuelas, las juntas de vecinos, por las asociaciones gremiales uno va teniendo una mirada de región y sobre todo una mirada objetiva, comprometida con la gente y creo que ese es el éxito que uno tiene al caminar por el servicio público, no hay otra magia, además que uno no puede venderle humo a la gente, tienen que ser cosas concretas que se hagan realidad».

Una campaña que se enfocará en el puerta a puerta y el caminar por las calles, ya que contó que ha sido difícil obtener financiamiento, «soy un elegido de la calle, del pueblo, de la gente que ha creído siempre en mí y que he tenido una sola conducta de servicio público y frente a la vida lo mismo, he sido un demócrata cristiano transversal, me están apoyando muchos concejales de la provincia del Elqui, no tengo la menor duda que Juan Torres, Cristian Espejo, por ejemplo en Paihuano, César Araya en Andacollo, Ramón González en el caso de La Serena con Félix Velasco y el partido DC, en especial en La Serena, la juventud DC y el comunal han desplegado a sus militantes para que vayan a trabajar por quien habla» finalizó el candidato de la DC.