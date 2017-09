Próximo lunes comienza el nuevo Sistema de Admisión Escolar en la Región de Coquimbo

Ya está todo listo y dispuesto para que debute en la Región de Coquimbo el nuevo Sistema de Admisión Escolar. La plataforma de postulación tecnológica estará disponible a partir del próximo lunes 25 de septiembre y los padres y apoderados tendrán hasta el 13 de octubre para realizar el trámite.

Ayer, el intendente regional, Claudio Ibáñez, acompañado de el seremi de Educación, Pedro Esparza, y otras autoridades del Registro Civil, JUNJI, Desarrollo Social, Corporación Gabriel González Videla, realizaron el lanzamiento de nuevo sistema y dieron a conocer que serán más de 325 puntos de postulación en las tres provincia de la región que estarán disponibles para que los padres y apoderados que no tienen internet o tienen problemas para hacer su postulación lo puedan hacer.

«Estamos pasando de un sistema en que los colegios ponían una serie de requisitos y condiciones y segregaban, dejaban al margen a muchos alumnos que podían tener el talento. Hoy día un alumno de un campamento de La Serena o Coquimbo está en igualdad de condiciones que una persona de mayores ingresos. Estamos cambiando la sociedad. Estamos generando una sociedad de mayores oportunidades, donde nadie va a ser excluido por sus ingresos, por las notas, credo religioso o condición sexual», indicó el intendente Claudio Ibáñez.

A través de plataforma www.sistemade admisionescolar.cl deberán postular las y los apoderados de los estudiantes que asistirán en 2018 a los niveles prekínder, kínder, 1º básico, 7º básico y 1º medio; y que: por primera vez postulen a un establecimiento educacional municipal o particular subvencionado; deseen cambiar a su pupilo de establecimiento o decidan reingresar al sistema educativo.

En tanto, el seremi de Educación, Pedro Esparza, indicó que «es importante tener presente que como apoderado tengo las mismas posibilidades si realizo el trámite el 25 de septiembre o el 13 de octubre. Que no se caiga en el error, que debo realizar el trámite a las 12.01 minutos del 25 de septiembre porque de esa forma tengo más posibilidades. No es así. El llamado es a calmar la ansiedad».

A través de esta plataforma los padres y apoderados podrán postular a todos los establecimientos que quieran en orden de preferencia. Cómo mínimo se deben seleccionar dos establecimientos.

«La primera experiencia en la Región de Magallanes es que un 60% de las postulaciones quedaron en su primera preferencia y un 80% dentro de las dos primeras preferencias. Por lo tanto, no pensar que las preferencias que cada apoderado marque van a quedar muy distantes de los que son su valoración de los proyectos educativos del establecimiento que ellos consideran que es el más adecuado para sus hijos e hijas. El llamado de los apoderados es a informarse», afirmó la autoridad.

El Secretario General de la Corporación Gabriel González Videla, Patricio Bacho informó que «tememos puntos de apoyo territoriales que en el caso de La Serena son 4, y están abiertos los establecimientos para que la gente postule. Además los docentes han sido capacitados en el Sistema para apoyar a la gente que postule por la plataforma y página habilitada. Por otra, parte estamos declarando una cantidad de cupos de los niveles de ingresos y que son aproximadamente 4 mil cupos nuevos, y que nos va a permitir, creemos, aumentar nuestra matrícula, considerando la capacidad de infraestructura adecuadas, para la propuesta que tenemos».

Las autoridades informaron que son 583 establecimientos, que incluye Municipales, Administración Delegada y Particulares Subvencionados con reconocimiento oficial, que son parte de este proceso, (Se excluye particulares pagados, escuelas especiales, centros de educación de adultos, colegios en etapa de cierre). Se estiman más de 20 mil postulaciones, en relación al año anterior.