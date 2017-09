GIMNASTA LOCAL OBTIENE PLATA EN SUDAMERICANO

A sus 12 años, el gimnasta regional Cristóbal Cuevas, ya sabe de muchos logros nacionales e internacionales en la gimnasia artística.

Es por ello que el rendimiento alcanzado en el Sudamericano Infantil y Juvenil que se realiza en Mar del Plata, no sorprendió al técnico de la Selección Nacional, que alabó el desempeño de sus alumnos quienes sumaron medallas a nivel individual y por equipos, para nuestro país.

En la oportunidad, Cuevas ganó medalla de plata por equipos en el all around, al totalizar 53.917 puntos al pasar por cuatro aparatos.

El primer lugar de la competencia se lo adjuficó el brasileño Erick Dominguez 54.049 puntos, mientras que la medalla de bronce quedó en manos del también chileno, Pedro Alemparte.

En la categoría Pre Infantil, el equipo nacional sumó un total de 4 medallas, las que se dividen en 1 oro y 3 bronces.

La medalla de oro fue obtenida por Benjamín Mejías en la final de salto, prueba donde obtuvo un puntaje de 9.433, superando a los colombianos Ángel Barajas y Yan Zabala, quienes se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

Renato Méndez sumó una medalla de bronce para Chile tras terminar tercero en la prueba de suelo, con un puntaje de 9.033. El mismo Méndez sumaría otro bronce en las barras paralelas, tras alcanzar un puntaje de 9.567.

Finalmente, en la competencia por equipos masculina, el grupo integrado por Renato Mendez, Cristian Azar, Benjamín Mejías y Fernando Rosales, se quedó con la medalla de bronce.

Continuó la cosecha chilena, en lo que va del torneo, Luciano Letelier, quien se quedó con el título sudamericano en la prueba del salto con un puntaje de 9.450.

El Sudamericano Menores de Gimnasia Artística que se desarrolla en Mar del Plata finalizará hoy, con una delegación chilena que regresa más que contenta al país.