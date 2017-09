Mesa regional para trabajar en solución definitiva al relleno Sanitario de Coquimbo

Cumpliendo el compromiso adquirido en sesión de Concejo Municipal con la comunidad y el movimiento «No más relleno sanitario», este viernes, el alcalde de Coquimbo se reunió con el Intendente Claudio Ibáñez y los Seremis de Medio Ambiente y Salud, para buscar una solución al funcionamiento del relleno sanitario El Panul incorporando a la comunidad en esta materia.

El relleno sanitario es el único autorizado a nivel regional. Recibe el 64% de los desechos domiciliarios generados en las 15 comunas.

Para el alcalde Marcelo Pereira, la solución pasa por convertir a Coquimbo en una comuna inteligente, que se preocupa por el reciclaje y la disposición final de la basura con un método diferente al que ofrecen los rellenos sanitarios.

«Este es un problema de tipo regional, queremos tener un destino final de la basura que sea amigable con el medio ambiente, sabemos que aquellas comunas y zonas del mundo que van avanzando, ya no cuentan con rellenos sanitarios y eso es lo que queremos para nuestra comuna y región. Tenemos que apostar por nuevas tecnologías. Vamos a focalizar los esfuerzos junto a otros municipios, para que algún día nuestra región descanse de un relleno sanitario, que no es la solución para la basura y empecemos a apostar por nuevas tecnologías», señaló el edil.

En 2019 el Municipio efectuará la licitación del servicio de recolección de basura domiciliaria para toda la comuna, por lo que el trabajo de estos dos años en la materia, apuntará que a partir del 2020, Coquimbo pueda contar con una empresa que reciba la basura, pero que le entregue un tratamiento que pueda ser de uso para la comunidad.

«Una empresa que no sólo trabaje con el reciclaje, sino que también sea capaz de convertir los residuos domésticos en energía renovable», explicó Pereira.

Por su parte, el Intendente Claudio Ibáñez, destacó que el relleno sanitario es una problemática regional y que el Gobierno es partidario de trabajar en conjunto para buscar vías de solución. «Necesitamos una solución innovadora, incorporar la tecnología de punta, ir a buscar a empresas que puedan generar el valor agregado que requerimos, que sea de última generación y que entregue una solución sanitaria a los residuos sólidos, domiciliares e industriales que hoy se depositan en el relleno sanitario de Coquimbo (…).

Durante el encuentro de este viernes se acordó analizar alternativas para el manejo y tratamiento de la basura; se convocará a los alcaldes de Coquimbo y La Serena para aunar criterios respecto de la disposición final de la desechos y se formulará una carta Gantt para establecer plazos y tareas que asumirán los equipos técnicos municipales y del Gobierno Regional para avanzar en la solución definitiva al relleno sanitario de Coquimbo.