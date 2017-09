El dolor de familiares de carabineros víctimas

Frente a la intendencia regional, un grupo de familiares y amigos de la institución dijeron estar disconformes con la actuación de justicia e hicieron un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet para aprobar una Ley que proteja a los funcionarios policiales.

Sólo minutos después que en el Tribunal Oral en Lo Penal de La Serena se conocieran las sentencias contra los seis condenados en el incidentes ocurrido el 11 de noviembre de 2016, y que terminó con la muerte de dos motoristas de Carabineros enn la Ruta D-43, un grupo de familiares y amigos de la institución, llegó hasta el frontis de la intendencia regional para manifestarse en contra con dictamen de la justicia.

Portando pancartas y lienzos con consignas como No más impunidad y No más asesinos, los manifestantes también pidieron a la Presidenta Michelle Bachelet que se apruebe la Ley Bernales que protege a los funcionarios policiales.

«Por mi y por todo este país, y por los niños y niñas que vienen no más puerta giratoria señora presidenta, no más, justicia para nuestros Carabineros, basta que los delincuentes hagan y deshagan aquí en este país y que los Carabineros tengan que callarse por miedo a que los den de baja o a ser matados…. no más delincuentes sueltos. Si quiere un país desarrollado, desarróllelo pero con justicia para nuestro Carabineros….. aprueba leyes Zamudio, Emilia, que tienen mucha importancia, pero cuándo va a aprobar la Ley Bernales, para los Carabineros que defienden a nuestra ciudadanía, su país, defiéndalo», dijo Silvia Contreras, hija y bisnieta de ex funcionario de Carabineros.

En tanto, Priscila Garrido, representante del Movimiento No Más – La Serena, indicó que «queremos que haya justicia para nuestros dos Carabineros que fueron muertos el 11 de noviembre de 2016…. Se dio el fallo sólo por Robo y Hurto, en circunstancias que ellos los mataron a sangre fría, le echaron el auto robado en el que huian encima, sin piedad. Necesitamos justicia para ellos, necesitamos que la Presidente apoye nuestro movimiento nacional y desde ahora se haga justicia».

La manifestación fue pacífica, portando globos verdes y negros.