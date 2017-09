José Antonio Kast: Soy candidato de derecha

Había convenido estar a las cuatro de la tarde en el diario, en Coquimbo. Llegó treinta segundos antes, flanqueado por dos de sus nueve hijos y un asistente.

Sin condición alguna, agenda abierta. Abre la conversación y expresa preocupación por el desempleo y en la región y lo poco que avanza Coquimbo, en particular.

– Su slogan es «Para volver a creer»…

Si, porque la gente no cree en la política. Siete de cada diez electores no vota. Es que en política se dejó de hablar con la verdad, y yo no estoy dispuesto a seguir mintiendo…

– Por eso se alejó de la militancia? …

Si, claro, soy independiente, con ideas de derecha. Lo digo así de claro. Tengo un discurso políticamente incorrecto, pero me ha ido bien en esto. No reniego de mi historia ni mi pasado político. Reconozco lo que se pudo haber hecho bien en cada gobierno, incluidos los de Piñera y de Michelle Bachelet.

– ¿ Cómo se recompone el prestigio de la política?

Eligiendo buenos políticos. La política es una actividad noble, necesaria, que requiere de gente dedicada, seria, que venga a servir. Por eso es importante que al votar lo piensen bien.

– ¿ Y de dónde sacará esos votos si no está el camino para independientes?…

Tiene razón usted, es difícil, pero siento que en nuestro caso vamos avanzando y mucho. Pero también se debe tener presente que los tiempos han cambiado. La vieja práctica de la militancia hasta morir, ya no lo es así. La gente se cambia renuncia, busca donde estar cómoda, donde lo interpreten y le den garantía.

CORRUPCIÓN

– No solo promesas inclumplidas descepcionan al elector, también los escándalos de corrupción…

Naturalmente. Por eso yo quiero un gobierno moderno y austero, terminar con los pitutos, terminar con el nepotismo que contrata a gente que no tienen competencias para pagar favores políticos, terminar con los operadores políticos.

¿Qué ha hecho como parlamentario para que esto no sucede ahora ya?…

– Bueno, hice la presentación de un proyecto anti patito, de tal manera que ningún candidato electo, pueda tener a parientes ingresando a la administración pública sin haber pasado por concurso publico.

Además, planteo que dentro de la administración pública cortar cargos a honorarios y a contrata que no cumplan una función real. Habrá que ver caso a caso, en cada servicio, municipios, hospitales, etc.

-¿Cómo financia su campaña?.

-Con recursos propios (la familia es dueña de los Vabaria y otras empresas), mi campaña inicial fue reunir las firmas y a cada una de esas personas les estamos pidiendo apoyo, además pedí un crédito que me lo debieran entregar esta semana que viene, aportes vía servel…

– ¿Cómo arma los equipos de apoyo?

Esta campaña está fundada en la mística. Los activistas que son remunerados en los otros casos de candidatos o candidatas, en nuestro caso son voluntarios, solo un reducido equipo de campaña recibe algo para los gastos.

Creo que ahí, en la mística está gran parte de la fuerza de nuestra campaña.

LA CONTRALORIA

– ¿Qué opinión tiene de la Contraloría en el cumplimiento de rol fiscalizador?..

El Contralor anterior, Ramiro Mendoza, dio un salto cualitativo en la modernizacion de la Contraloria. Habilitó nuevas salas, puso en línea el servicio, etc, y este nuevo Contralor hará la segunda patita que es entrar a fiscalizar más, ejemplo, lo visto en Codelco, donde producto de esa labor de Contraloría aparecieron todo tipo de vínculos entre los ejecutivos y prestadores de servicios. Sin embargo creo que hay que fortalecer a Contraloría para que logre independencia y tenga más modernización. La transparencia nos ayuda a todos. Falta nombrar a personas que fiscalicen mas. Lo digo así declaro, al revés de muchos los políticos que quieren que no los fiscalicen… El que nada hace nada teme.

– ¡¿Cómo mejoramos los sueldos… El mínimo por ejemplo?.

Me gusta más hablar de ingreso mínimo, porque en Chile se reclama mucho contra el sistema de previsión pero los trabajadores ni los empleadores hablan con la vedad. Se le consultó a un joven cuánto ganaba, 270 mil pesos, respondió. Pero luego agrega que le pagan un bono de 100 mil y otros beneficios de la empresa… Su esposa trabaja y aporta otro tanto… Por otro lado, hay trabajadores y también empleadores que se ponen sueldos bajos para estar en el mejor tramo en Fonasa. Entonces, sinceremos las cosas, hablemos de ingreso familiar… Ese se puede hacer hoy, con la tecnología existente.

Si queremos superar los niveles pobreza, tenemos que sincerar las cifras, terminar con la corrupción y la burocracia.

– A propósito que le parece el 03 por ciento del presupuesto para investigación científica…

Poco, naturalmente, muy poco. En esto hay que hacer correcciones de tal forma que no se castigue con más impuestos al empresario que hace aportes. Podemos hacer alianzas con las fuerzas armadas para uso y mejoras tencnológicas. Podría haber una alianza público privada que reportaría muchos beneficios para el país.

¿Cambiaría alguna ley de las que se han dictado en este gobierno?

-Me esforzaría en derogar: reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma laboral, (sindicalización con flexibilidad no obligatoria, sindicatos fuertes manejados por los mejores no por políticos); y cambiaría las leyes valóricas, claramente yo he señalado, la ley de aborto la voy a derogar, porque esa es la salida fácil, contra los que están por nacer y de los adultos mayores.

– En materia de regionalización…

Una regionalización real, no politizada. La última ley que está en tramite para elecciones de intendentes solo crea cargos no les da atribuciones. Tendríamos un intendente decorativo al la lado del Delegado Presidencial con amplios poderes. El proyecto se frenó cuando la Nueva Mayoría se dividió. No les convenía. Al final era un tema de darle mas poder a los partidos políticos. Yo haría incluso una regionalización tributaria

– ¿Volvería a militar en algún partido?

-No. Estamos pesando en formar en un movimiento con reglas muy claras concretas.. (Hoy estará en Estado Nacional de TVN).