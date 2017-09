EQUIPOS REGIONALES TENDRÁN LA OPCIÓN DE BAJAR A LOS PUNTEROS DE PRIMERA B

Paradójicamente los dos representativos de la región que militan en la Primera B, tendrán el mismo desafío en la 8° fecha del torneo de Transición y este será doblegar a los líderes de la competencia como son Unión La Calera y Deportes Copiapó que marchan en el primer lugar con 16 puntos.

Deportes La Serena cumplirá esta misión en calidad de local, cuando reciba al león nortino en La Portada desde las 15:30 horas de hoy.

La dirigencia granate espera una gran concurrencia de público para apoyar al elenco dirigido por Jaime García, para lo que ha preparado una fiesta de la chilenidad en la previa del compromiso. Por este motivo se pide que la hinchada llegue con algunos minutos de anticipación al recinto deportivo.

En lo deportivo, un solo cambio presentaría el equipo para enfrentar a Copiapó y este sería en delantera, ya que el colombiano John Jairo Mosquera reemplazará al lesionado Mauricio Salazar.

El resto del equipo será el mismo que igualó ante Deportes Puerto Montt como visitante en la fecha anterior al receso de Fiestas Patrias, es decir, formaría con Pedro Carrizo en portería; Juan Beltrand, Jorge Aquino, Mario Parra y Jovany Campusano, en defensa; Patricio Rubina, Franco Segovia, Cristóbal Marín, Aníbal Carvallo, Albano Becica, en el mediocampo, dejando en ataque a Mosquera.

El conjunto papayero marcha quinto en la tabla de ubicaciones con 11 puntos, por lo que ganar este partido es vital para sus pretensiones de llegar a liderar la tabla en un torneo que es bastante corto.

EL PIRATA

VA COMO FORASTERO

Coquimbo Unido, en tanto, hará frente al otro líder de la competencia Unión La Calera, a quien visitará en Quillota hoy a las 15:30 horas.

El duelo es complicado, sobre todo para este conjunto pirata que no ha podido ganar aún como forastero ni en la Primera B, ni por Copa Chile.

Sin embargo, el equipo de Patricio Graff no ha hecho malos partidos fuera de casa y por eso ayer viajaron con la ilusión de abrochar sus tres primeros puntos como visitante esta tarde.

En lo que respecta al once titular, el DT porteño anuncia dos cambios, uno en defensa y otro en el mediocampo, en comparación del equipo que doblegó a Cobreloa en casa por la cuenta mínima.

Washington Torres regresaría a la zaga central, mientras que Alvaro Torres irá en labores de contención, Salen del once Isaías Meneses y Jorge Orellana.

La más probable alineación que presentará el cuadro aurinegro esta tarde sería con Franco Cabrera; Sebastián Galani, Washington Torres, Fabián Torres, Diego Carrasco; Álvaro Torres, Nicolás Carvajal, Iván Ledezma; Leandro Reymúndez, Camilo Melivilú y Kilian Delgado.