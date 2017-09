4.700 apoderados registrados en Sistema de Admisión Escolar

Los más de 4 mil apoderadas y apoderados registrados en la página web, son parte de las más de 20 mil postulaciones que se estiman en la región. Para el Seremi de Educación Pedro Esparza el balance de este primer día ha sido positivo. «Hemos tenido una mañana bastante intensa, mucho interés y preocupación de parte de los apoderados. He estado compartiendo con algunos de ellos. Me manifestaban que lo veían más fácil y simple de lo que pensaban. Tenemos un balance positivo. Lo propio he recibido de las provincias de Limarí y Choapa. Ellos están recorriendo las distintas comunas, despejando dudas».

Una de las usuarias del punto de postulación de la Seremi de Educación en La Serena fue la apoderada Lorena Cortés, quien postuló a su hija a primero básico al colegio Seminario Conciliar, quien dijo «ahí tiene a su hermano. Y me gusta ese colegio porque tiene una formación católica bien profunda, que es lo que más me interesa». Tiene preferencia al tener a su hermano en dicho colegio «eso me deja más tranquila. Pero igual tomé otras opciones de colegios católicos». De la plataforma y el proceso de postulación dice que «súper bueno, las personas acá ayudan harto. Muy bien. Fue fácil, fue rápido, súper conforme. Me voy más tranquila. Espero que mi hija quede en el colegio que quiero».

Otra usuaria fue Sandra Castillo, quien postuló a su hijo a primero medio señalando que «el proceso era súper rápido, pero la página se cayó toda la mañana. Ahora vine acá y la niña me explicó súper bien. Quizás, no lo hubiera podido haber hecho sola. Estaba hablando con la mamá de un compañero de mi hijo y le voy a decir que venga. Postulé a 4 colegios que eran mis opciones. Salen hasta los precios de cada colegio en la página, y tú ves si lo puedes pagar o no, o cambiar la alternativa».

Al respecto, el Seremi Esparza preció que «tuvimos un inconveniente con la caída temporal de la página. Eso está completamente resuelto. Vamos a seguir atendiendo hasta el 13 de octubre. Para que los apoderados internalicen que no por llegar más temprano o hacer el trámite el primer día, tienen más posibilidades que aquellos que lo hacen los días siguientes de acuerdo a las preferencias que ellos han marcado con los mejores proyectos educativos para sus hijos».

El Seremi reiteró el «llamado a hacer un uso inteligente del tiempo de parte de los apoderados para el buen funcionamiento del sistema en su conjunto. No hay ningún punto de favor por haber hecho antes el trámite. Vale exactamente el trámite, haberlo hecho a las 09 de la mañana de este 25 de septiembre o hacerlo a las 6 de la tarde del 13 de octubre. Las posibilidades de tener la preferencia que han marcado, como primera o segunda son exactamente las mismas».

También recordó que el apoderado puede postular desde su domicilio, «el sistema es amigable. Una apoderada me decía ingresé en mi casa, pero me quedaron unas dudas, y por eso he venido acá. Avanzan hacen parte de la tarea, y si hay dudas en particular, se acercan a los distintos puntos de postulación». Los puntos de postulación atienden desde las 09 de la mañana hasta las 17.00 horas.