Candidato Alejandro Guillier habló de regionalizar más

Una intensa agenda de actividades tuvo ayer el Senador y candidato presidencial Alejandro Guillier en la Región de Coquimbo. A primera hora sostuvo una reunión con la Asociación Gremial de Pescadores de la Caleta San Pedro, comuna de La Serena.

«Estamos muy preocupados de mantener el carácter de una región que es muy diversa en sus opciones económicas, sociales y culturales, por lo mismo nos preocupa mucho la descentralización del país para que podamos hacer una planificación del desarrollo estratégico de la Región de Coquimbo, que no afecte las distintas alternativas. Primero que es una región turística, segundo hotelera gastronómica, una gran zona de servicios, una zona agrícola, frutícola, y además, ganadera. Por esa misma razón los proyectos mineros, que también son muy importantes, tienen que ser compatibles con el carácter de una región muy diversa donde hay muchas opciones», dijo.

Guillier aseguró que «esta es una región diversa y debe mantenerse como tal. Queremos que parte de la riqueza que se genera en los territorios, en regiones, sea parte de los que se queda como activos para las respectivas regiones. Aquí ustedes saben que las grandes empresas que operan en las regiones pagan sus impuestos en Santiago, nosotros queremos que una parte de ellos se paguen en regiones para asegurar la sustentabilidad y el desarrollo equilibrado del país».

El candidato presidencial también destacó el desarrollo del turismo en Chile y la Región de Coquimbo. «Nadie puede negar que La Serena, Coquimbo, Ovalle, el Valle de Elqui, constituye parte de nuestro patrimonio, es una región hermosa y que la tenemos que cuidar para nuestros hijos…. el turismo esta disparándose…. ya somos titulares en la prensa mundial…. en New York Time ha dicho que Chile es uno los imperdibles del mundo para turismo de naturaleza….donde el 95 de los emprendimientos son Pymes», afirmó.

Otro aspecto que destacó de la Región de Coquimbo, fue su liderazgo en materia de energías renovables no convencionales. «Ante nuestro ojos se están produciendo una serie de revoluciones que la gente no pondera…una es la revolución de las energías renovables, y esta es una región que está generando el mejor y mayor impacto… estamos generando energía que es de todos los chilenos, que nadie va a poder privatizar, pero a diiferencia de petróleo o carbón, y otras fuentes de gas natural, el sol brilla para todos, también, el mar, el viento, a cordillera, Chile esta experimentando un tremenda revolución en las energías renovables y esta región es una de las que más crece» precisó.

Este martes la gira del candidato se reanuda en Ovalle.