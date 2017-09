«Me gustaría que Intendente rechazara las Torres de Alta Tensión con la misma fuerza que lo hizo con Dominga»

El domingo dimos a conocer la construcción de la primera Torre de Alta Tensión del proyecto eléctrico Cardones Polpaico en la localidad de Altovalsol, comuna de La Serena. La reacción de los vecinos no se hizo esperar a través de las redes sociales donde dieron a conocer su molestia por lo que consideran una falta de respeto a la salud de los habitantes de los pueblos de Elqui.

«Queda claro que la opinión de las personas no vale de nada ya que el interés económico de las personas a cargo de nuestro bello Chile es una vergüenza, no le interesa pasar a llevar a los pobladores con tal de llenarse los bolsillos de plata. Los políticos y presidentes de Chile son una vergüenza para nosotros los chilenos, lamentablemente este país pierde toda su belleza por dinero», afirmó Hernaldo Arostica, uno de los vecinos de la zona.

En tanto, John Briceño afirmó que «no sirve de nada que se proteste y se junten firmas, si al fin y al cabo no se escucha a la comunidad. Ensucia la imagen del sector, un pueblo a las puertas del Valle».

«De nada sirvió salir a protestar, las cartas a la intendencia, ni los recursos de protección que interpusimos, las autoridades no escucharon la opinión de los vecinos, la opinión de los expertos del Colegio Médico, ahora nosotros sufriremos las consecuencias. Queda claro que el desarrollo sí es a costa del Medio Ambiente y de la salud de los seres humanos», indicó Nelly Robledo de la localidad de Altovalsol.

El concejal y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Municipio de La Serena, Carlos Thenoux, lamentó que ninguna de las gestiones que se realizaron en las diferentes instancias regionales y nacionales haya tenido efectos.

«Con el Comité de Defensa de los Pueblos de Elqui golpeamos muchas puertas, pedimos apoyos a los municipios, no sólo a La Serena, nos juntamos con los de la Quinta Región, que hicieron una labor muy destacable, estuvimos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Medio Ambiente, por lo que hoy estamos con un sabor bastante amargo al ver cómo estas torres de alta tensión comienzan a levantarse en nuestros pueblos rurales», dijo.

« Espero que con la misma fuerza que luchó para que no tuviéramos a Dominga debió haber trabajado para no tener a la torres de alta tensión, porque esto produce cáncer y esta comprobado por informes entregados por el Colegio Médico. Daña a las personas de la tercera edad, la gente con marcapasos, a los niños, hoy cuando estamos luchando por un centro oncológico, para hacer tratamiento, están estos proyectos que generan más cáncer, hay una contradicción de parte del gobierno. Me gustaría que el intendente rechazara las Torres de Alta Tensión con la misma fuera que lo hizo con Dominga.

El es un ambientalista y me gustaría que viniera también el senador Girardi», afirmó el concejal Carlos Thenoux.