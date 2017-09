Concejal busca aclarar ciertas cuentas de Día del Niño en Municipio de Ovalle

La fiesta del Día del Niño en Ovalle fue muy feliz, con personajes de Walt Disney, muchos globos y en general un gran despliegue con míusica y artistas diversos. Se invitó a delegaciones de diversos barrios y pueblos cercanos que compartieron con el alcalde Claudio Rentería.

Sin embargo, transcurridas algunas semanas, cuando viene la calma y se hacen los balances, aparecen ciertos hechos que son materia de comentarios en la comunidad y, desde luego, en el propio municipio.

Esa celebración dejó coletazos especialmente en Deportes y Recreación de DIDECO, unidad que contrató el acto para los niños.

Fue una fiesta de mediodía, por 700 mil pesos, cifra considerada exagerada por el concejal Carlos Ramos quien solicitó explicaciones que justifiquen tal gasto.

Lo peor estaría por venir, pues según la persona contratada para esos servicios, un funcionario de DIDECO le pidió hacer un cheque por los 700 mil pesos y que lo cobrara, pero, al prestador de servicios le habrían cancelado menos.

Según lo narrado por Ramos, parte de ese dinero -650 mil pesos-, habría sido para pagos de personal de apoyo.

“Según la Ley 18.886, que regula la adquisición de bienes y servicios, no está contemplado esta fórmula que sea otro el que haga la boleta ni menos que se pague por un monto distinto al acordado».

El contratado le habría explicado al concejal que «esa fue la orden».

Ramos añadió que por lo descrito en esa fiesta del Día del Niño, ahora pidió un informe de lo que se hizo en estas Fiestas Patrias, «porque debe haber relación, calidad y servicio de lo que se está pagando».

El concejal aseveró que “esto no es una caza de brujas, al contrario, estamos dando cuenta de hechos para que la Municipalidad reaccione y aclare todas las dudas como corresponde, de cara a la ciudadanía».

Explicó el concejal denunciante que ha puesto a disposición de Contraloría los anteedentes que posee.

Ante esta denuncia, el alcalde Claudio Rentería sostuvo que en cuanto se supo lo comentado, “de inmediato instruí un sumario administrativo para esclarecer la situación y si se comprueba que hay delito, será denunciado a la Fiscalía.”

REMEZÓN EN EL MUNICIPIO

En cuanto se supo esta situación dada a conocer también en el Concejo Municipal, los concejales se mostraron molestos y en su mayoría apoyaron la iniciativa de Ramos de que Contraloría vaya a investigar estos hechos.

Armando Mondaca (PRI) indicó que “nosotros estamos para fiscalizar al alcalde. A nosotros nos eligen para esto. Me pareció muy bien lo que hizo el Concejal, yo siempre he solicitado cuentas al alcalde. Creo que es lamentable lo que ha ocurrido, sobre todo los jefes de departamento, porque no pueden hacer este tipo de negocio. Hacen licitaciones y ellos lo ven como un negocio. Las autoridades como los jefes, tienen que ser reflejo de la comunidad, por lo tanto, en este caso, no se está haciendo esto”.

Respecto de si estos funcionarios son a contrata o de planta, Mondaca señaló que “estos funcionarios deberían ser a contrata, no de planta. El alcalde debe ordenar investigar estos hechos y enviar los antecedentes a la Fiscalía. Nosotros vamos a hacer una demanda colectiva ante la Contraloría, no podemos hacer vista gorda con esta situación”.

“En efecto, esto puede ser retroactivo, lo importante es que se haga en el Departamento donde se realizó esta irregularidad, lo correcto es que se haga una auditoría al Departamento”.

Por su parte, el concejal Héctor Maluenda, en la misma línea indicó que “hay una irregularidad en el pago de dineros, sabemos lo mismo que se habló en el concejo, lo que dijo el colega. El alcalde realizará un sumario y creo que habría que hacer una investigación y debemos esperar lo que ese sumario arroje y una vez eso, tener opinión del tema”.

Maluenda manifestó su respaldo a su par, Carlos Ramos. “Nuestra función principal es fiscalizar la labor de la administración y apoyo lo que hizo Ramos. Carlos también me contó que estos papeles lo pasarán a la Contraloría, así que esperamos que ellos sean los que den el paso siguiente. La investigación entregará los resultados que correspondan”.

Los concejales no descartan que pudiesen haber otras irregularidades, pero tampoco lo afirman por ahora a la espera que se hagan nuevas investigaciones.