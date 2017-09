El inesperado giro que dio el caso de hackeo a Catherine Mazoyer

La actriz Catherine Mazoyer llegó el 22 de junio pasado hasta la Brigada del Cibercrimen de la PDI para interponer una denuncia contra quienes resulten responsables del chantaje cibernético que viene sufriendo hace tiempo, tras el hackeo de su cuenta de Instagram.

“Suben fotos mías con sus miembros sobre mis fotos, videos de masturbación. Me llegan por Whatsapp de hombres y mujeres. Incluso apareció una chica que estuvo con Seba para ofrecerme un trío. Al decirle ‘no muchas gracias’, se picó y me dice que se va a agarrar a Sebastián y que me lo va a quitar”, comentó

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado, ya que el hackeo de la red social de la actriz provino desde la dirección IP que se encuentra en su domicilio, por lo que el responsable de estos lamentables actos estaría en su misma casa. ¡PLOP!